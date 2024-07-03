В Турции обсудили возможность перемещения граждан КР по ID-паспортам

В рамках проведения рабочего визита pаместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева в Турецкую Республику состоялась его встреча с заместителем министра внутренних дел Турции Мехметом Акташом, курирующего вопросы миграционной политики и безопасности иностранных граждан на территории Турции.

В ходе прошедшей встречи стороны подробно обсудили вопросы пребывания граждан Кыргызской Республики в Турецкой Республике, упрощения условий оформления видов на жительство, возможности осуществления взаимных поездок по внутренним документам, взаимного снижения стоимости виз и видов на жительство.

Имангазиев проинформировал турецкого коллегу о договорённостях, достигнутых в ходе прошедших консультаций по консульским вопросам между министерством иностранных дел Кыргызстана и министерством иностранных дел Турции и призвал к совместным усилиям по их дальнейшей реализации.

По итогам встречи достигнуты договорённости о проведении активной совместной работы по реализации ряда инициатив, направленных на создание благоприятных условий пребывания, осуществления трудовой деятельности и взаимных поездок граждан Кыргызстана и Турции на территориях сторон.