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Генсек ООН и президент КР обсудили глобальные и региональные вопросы

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает свой тур по Центральной Азии с целью укрепления международного сотрудничества и дипломатического взаимодействия. Встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Чолпон-Ате стала одним из ключевых событий этого тура. В ходе обсуждений были затронуты широкий спектр вопросов, начиная от важных национальных приоритетов Кыргызстана до глобальных вызовов, стоящих перед мировым сообществом.

Гутерриш подчеркнул необходимость международного сотрудничества в решении актуальных глобальных проблем, таких как изменение климата, защита окружающей среды и обеспечение международной безопасности. Он также выразил глубокую озабоченность по поводу ситуации в Газе и Украине, подчеркнув важность дипломатических усилий для достижения мирных решений и разрешения конфликтов.

Важным результатом встречи стало подтверждение обеими сторонами готовности к продолжению долгосрочного партнерства в области устойчивого развития, включая укрепление институциональных механизмов и взаимодействие по ключевым программам ООН в Кыргызстане. Этот шаг подчеркнул важность региональной стабильности и сотрудничества в Центральной Азии для достижения общих целей международной общественности.


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URL: https://www.vb.kg/438060
Теги:
ООН, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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