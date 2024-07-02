Погода
$ 86.07 - 86.80
€ 92.07 - 93.00

Антониу Гутерриш в Кыргызстане подчеркнул важность климатических действий

217  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность климатических действий и вовлечения местных сообществ и молодёжи во время посещения проектной площадки ПРООН в Кыргызстане, где он осмотрел селеотводной канал, построенный для защиты территории от наводнений при прорыве ледниковых озер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важную роль вовлечения населения в деятельность по борьбе с изменением климата для создания устойчивой среды с учётом рисков во время встречи с местным населением на площадке проекта в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Основное внимание в ходе визита было уделено усилиям в рамках совместного проекта флагманской инициативы ПРООН "Климатическая перспектива", Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и местных органов власти Иссык-Кульской области при поддержке дополнительного бюджета Японии, направленного на повышение потенциала раннего оповещения служб чрезвычайных ситуаций для сохранения жизни людей и средств к существованию и устойчивости сообществ путём улучшения их возможностей по прогнозированию, подготовке и реагированию на опасные климатические явления.

В сопровождении Азамата Мамбетова, заместителя министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Антье Граве, Постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике, и Александры Соловьёвой, Постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике, Генеральный секретарь Гутерриш осмотрел селеотводный канал, построенный для защиты территории от наводнений при прорыве ледниковых озёр. Генеральный секретарь Гутерриш принял участие в дискуссии с местными жителями, которые поделились своим опытом о том, как изменение климата повлияло на их жизнь и средства к существованию.

Александра Соловьёва, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике, проинформировала Генерального секретаря Гутерриша о совместных усилиях ООН в рамках климатической повестки. "Риски, связанные с последствиями изменения климата, высоки, они усугубляются нехваткой воды, деградацией окружающей среды, утратой биоразнообразия и социальным перемещением. Сотрудничество, инновации и совместное планирование действий необходимы для преодоления этих вызовов и продвижения повестки дня Кыргызской Республики в области климата, управления рисками стихийных бедствий, охраны природы и горных районов".

После этого Министерство чрезвычайных ситуаций представило презентацию о результатах и достижениях данного совместного проекта, который добился значительного прогресса в смягчении рисков селей и снижении уязвимости, связанной с прорывом высокогорных ледниковых озёр. В рамках проекта были достигнуты значительные успехи, в том числе разработан национальный план действий до 2030 года, направленный на укрепление национального потенциала в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.

"Этот план включает в себя автоматизированную систему мониторинга высокогорных озёр и создание Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования. Климатическая информация и системы раннего оповещения являются ключевыми для сохранения жизни, средств к существованию и развития страны, особенно в условиях более частых, интенсивных и непредсказуемых экстремальных погодных явлений", – сказал Азамат Мамбетов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Кроме того, проект расширил возможности местных сообществ в таких пилотных районах, как г.Чолпон-Ата, айыл окмоту Чон-Сары-Ойского и Бостеринского айыльных аймаков. Жители получили необходимые навыки по подготовке к стихийным бедствиям, прошли жизненно важное обучение и получили оборудование, а также сформировали местные группы мониторинга, чтобы лучше предвидеть и реагировать на климатические угрозы. Благодаря этим усилиям были построены защитные барьеры и разработаны эффективные планы действий, обеспечивающие защиту жизни и имущества. Генеральный секретарь Гутерриш воочию ознакомился с результатами работ, подчёркивая важность таких инициатив, как "Раннее предупреждение для всех". Эта инициатива, являющаяся частью Повестки дня Генерального секретаря ООН по ускорению, направлена на то, чтобы к 2027 году защитить всех людей с помощью систем раннего предупреждения, обеспечив климатическую справедливость для тех, кто находится на переднем крае климатического кризиса.

Генеральный секретарь Гутерриш также воспользовался возможностью встретиться с молодыми климатическими активистами региона. Он выслушал их опасения по поводу будущего и их идеи по смягчению последствий изменения климата. Молодые люди рассказали о новаторских подходах и инициативах, выдвинутых молодёжью, которые, по их мнению, жизненно необходимы для построения более устойчивого и стабильного будущего. Генеральный секретарь Гутерриш отметил их самоотверженность и подчеркнул важность участия молодёжи в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата.

Генеральный секретарь Гутерриш оценил усилия и достижения ПРООН и Министерства чрезвычайных ситуаций в борьбе с изменением климата и рисками стихийных бедствий в Кыргызстане. Он подчеркнул важность постоянного международного сотрудничества и взаимодействия на местном уровне для создания устойчивых сообществ, способных адаптироваться к вызовам, связанным с изменением климата.

Этот визит подчёркивает приверженность Организации Объединённых Наций поддержке Кыргызстана на пути к устойчивому развитию и устойчивости к изменению климата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438062
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  