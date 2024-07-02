Антониу Гутерриш в Кыргызстане подчеркнул важность климатических действий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность климатических действий и вовлечения местных сообществ и молодёжи во время посещения проектной площадки ПРООН в Кыргызстане, где он осмотрел селеотводной канал, построенный для защиты территории от наводнений при прорыве ледниковых озер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важную роль вовлечения населения в деятельность по борьбе с изменением климата для создания устойчивой среды с учётом рисков во время встречи с местным населением на площадке проекта в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Основное внимание в ходе визита было уделено усилиям в рамках совместного проекта флагманской инициативы ПРООН "Климатическая перспектива", Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и местных органов власти Иссык-Кульской области при поддержке дополнительного бюджета Японии, направленного на повышение потенциала раннего оповещения служб чрезвычайных ситуаций для сохранения жизни людей и средств к существованию и устойчивости сообществ путём улучшения их возможностей по прогнозированию, подготовке и реагированию на опасные климатические явления.

В сопровождении Азамата Мамбетова, заместителя министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Антье Граве, Постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике, и Александры Соловьёвой, Постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике, Генеральный секретарь Гутерриш осмотрел селеотводный канал, построенный для защиты территории от наводнений при прорыве ледниковых озёр. Генеральный секретарь Гутерриш принял участие в дискуссии с местными жителями, которые поделились своим опытом о том, как изменение климата повлияло на их жизнь и средства к существованию.

Александра Соловьёва, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике, проинформировала Генерального секретаря Гутерриша о совместных усилиях ООН в рамках климатической повестки. "Риски, связанные с последствиями изменения климата, высоки, они усугубляются нехваткой воды, деградацией окружающей среды, утратой биоразнообразия и социальным перемещением. Сотрудничество, инновации и совместное планирование действий необходимы для преодоления этих вызовов и продвижения повестки дня Кыргызской Республики в области климата, управления рисками стихийных бедствий, охраны природы и горных районов".

После этого Министерство чрезвычайных ситуаций представило презентацию о результатах и достижениях данного совместного проекта, который добился значительного прогресса в смягчении рисков селей и снижении уязвимости, связанной с прорывом высокогорных ледниковых озёр. В рамках проекта были достигнуты значительные успехи, в том числе разработан национальный план действий до 2030 года, направленный на укрепление национального потенциала в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.

"Этот план включает в себя автоматизированную систему мониторинга высокогорных озёр и создание Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования. Климатическая информация и системы раннего оповещения являются ключевыми для сохранения жизни, средств к существованию и развития страны, особенно в условиях более частых, интенсивных и непредсказуемых экстремальных погодных явлений", – сказал Азамат Мамбетов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Кроме того, проект расширил возможности местных сообществ в таких пилотных районах, как г.Чолпон-Ата, айыл окмоту Чон-Сары-Ойского и Бостеринского айыльных аймаков. Жители получили необходимые навыки по подготовке к стихийным бедствиям, прошли жизненно важное обучение и получили оборудование, а также сформировали местные группы мониторинга, чтобы лучше предвидеть и реагировать на климатические угрозы. Благодаря этим усилиям были построены защитные барьеры и разработаны эффективные планы действий, обеспечивающие защиту жизни и имущества. Генеральный секретарь Гутерриш воочию ознакомился с результатами работ, подчёркивая важность таких инициатив, как "Раннее предупреждение для всех". Эта инициатива, являющаяся частью Повестки дня Генерального секретаря ООН по ускорению, направлена на то, чтобы к 2027 году защитить всех людей с помощью систем раннего предупреждения, обеспечив климатическую справедливость для тех, кто находится на переднем крае климатического кризиса.

Генеральный секретарь Гутерриш также воспользовался возможностью встретиться с молодыми климатическими активистами региона. Он выслушал их опасения по поводу будущего и их идеи по смягчению последствий изменения климата. Молодые люди рассказали о новаторских подходах и инициативах, выдвинутых молодёжью, которые, по их мнению, жизненно необходимы для построения более устойчивого и стабильного будущего. Генеральный секретарь Гутерриш отметил их самоотверженность и подчеркнул важность участия молодёжи в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата.

Генеральный секретарь Гутерриш оценил усилия и достижения ПРООН и Министерства чрезвычайных ситуаций в борьбе с изменением климата и рисками стихийных бедствий в Кыргызстане. Он подчеркнул важность постоянного международного сотрудничества и взаимодействия на местном уровне для создания устойчивых сообществ, способных адаптироваться к вызовам, связанным с изменением климата.

Этот визит подчёркивает приверженность Организации Объединённых Наций поддержке Кыргызстана на пути к устойчивому развитию и устойчивости к изменению климата.