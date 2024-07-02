КР и ООН укрепляют взаимодействие: итоги встреч Жапарова и Гутерриша

Глава МИД Жээнбек Кулубаев выступил перед журналистами после завершения встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

"Завершились продуктивные встречи и переговоры Генерального секретаря с главой нашего государства. Кроме того, состоялась отдельная встреча со мной. Сегодня у нас была возможность детально обсудить вопросы взаимодействия Кыргызской Республики с Организацией Объединённых Наций. Глава государства в очередной раз подтвердил твёрдую позицию Кыргызской Республики, что ООН является универсальной международной организацией, которая объединяет абсолютное большинство стран и народов мира.

Наша страна привержена основным положениям Устава ООН, а также реализации Целей устойчивого развития и решению имеющихся проблем на страновом и региональном уровнях, опираясь на международное право, национальные интересы и конструктивный диалог. Нам удалось обменяться мнениями по вопросу международной повестки дня в связи с геополитической напряжённостью в мире. Выражаем поддержку усилиям Генерального секретаря по разрешению и урегулированию кризисов во всём мире.

Были затронуты вопросы сотрудничества стран Центральной Азии и региональной интеграции, которые, как никогда, обрели новый импульс. Идёт активное политическое взаимодействие, развивается торговля и культурный обмен между народами Центральной Азии. Убеждены, что с началом реализации крупных региональных энергетических и транспортных проектов, взаимодействие и торговля в Центральной Азии выйдут на ещё более качественный новый уровень. В этом контексте была подробно освещена деятельность Правительства Кыргызской Республики по социальному и экономическому развитию, а также планы на будущее.

Одной из ключевых тем, затронутых сегодня, стали климатические вопросы и инициативы Кыргызстана по климату и горной повестке. Сегодня мировое сообщество, в том числе и Кыргызстан, становятся свидетелями негативных последствий изменения климата. Мы полны решимости сообща и во взаимодействии с ООН и государствами-единомышленниками по борьбе с изменениями климата предпринять все возможные меры для снижения рисков.

Как вы знаете, Кыргызская Республика, как горная страна, не имеющая выхода к морю, активно продвигает горную повестку на глобальном уровне, прежде всего на площадке ООН. Мы подробно проинформировали Генерального секретаря ООН об инициативах и деятельности в части защиты интересов горных стран на пути к устойчивому развитию. 2022 год был объявлен Международным годом устойчивого горного развития. В том же году принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой 2023-2027 годы провозглашены Пятилетием действий по развитию горных регионов. При поддержке секретариата Горного партнерства при ФАО разработан Глобальный план действий, ведётся работа по созданию Трастового фонда.

При этом мы должны чётко понимать, что решение проблемы изменения климата возможно только совместными усилиями. Включение Диалога по горам и изменению климата в повестку предстоящей СОР29 в Баку и, соответственно, дальнейшее его закрепление в качестве регулярного мероприятия РКИК ООН, позволит продвинуть горную повестку на площадке ООН. Кыргызская сторона активно работает в этом направлении. Мы выражаем надежду, что все озвученные инициативы получат дополнительный импульс.

В завершение позвольте отметить, что мы высоко оцениваем взаимодействие Кыргызстана с ООН, в частности, учреждениями системы ООН в стране, в том числе в рамках проектной и программной деятельности. Мы благодарны Генеральному секретарю за решение продолжить реализацию проектов по линии Фонда миростроительства", - заявил министр.