Спортсмен из Кыргызстана принял участие в международном турнире Russia Judo

В Челябинске (Россия, Челябинская область) прошел Fonbet международный турнир Russia Judo Tour. В нем приняли участие спортсмены из разных стран, в том числе – представитель Кыргызстана. Они разыграли между собой призовой фонд в размере восемь миллионов рублей, пишет издание Asia-today.news

Russia Judo Tour – это ежегодное спортивное событие, привлекающее массу зрителей и внимания со всего мира. На этом турнире традиционно выступают сильнейшие спортсмены из множества стран.

Соревнования проходили в различных весовых категориях как среди мужчин (-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг) так и среди женщин (-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг). На татами сошлись дзюдоисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Кыргызстан на турнире представлял 21-летний Эрбол Абасбеков. Наш дзюдоист – неоднократный призер различных чемпионатов – выступал в весовой категории -66 кг и занял 7-ое место.

Среди стран Центральной Азии в наибольшей степени на соревнованиях был представлен Казахстан – в них приняли участие 12 спортсменов из соседней с нами республики.

Из Таджикистана на турнир приехали 5 человек. Два спортсмена из этой страны заняли 1-ое и 2-ое место в весовой категории -73 КГ. Узбекистан представляли 3 дзюдоиста.

Итого по итогам соревнований на счету российских дзюдоистов оказалось 11 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых наград. На второй строчке общекомандного зачета расположились представители Монголии и Таджикистана (1-1-0), а на третьей – Казахстана (0-1-3).

Челябинск, славящийся своей мощной школой дзюдо и именитыми спортсменами, принял профессиональный тур состязаний уже в третий раз. Гости мероприятия отмечают высочайший уровень его организации.

Fonbet Международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин – этап профессионального тура Russian Judo Tour. Финальный этап пройдет в Сочи.

Russian Judo Tour – это международные соревнования, которые, в отличие от многих других, лишены политической подоплеки. Как и всегда, Россия рада принимать у себя спортсменов со всего мира. Возможность выступить на данном турнире есть у всех. Особенно это важно с учетом произвола Международного олимпийского комитета, который, к слову, на днях по надуманным основаниям не допустил часть российских дзюдоистов до участия в Олимпийских играх в Париже.