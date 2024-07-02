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МИД: Генсек ООН положительно оценил шансы КР на вхождение в Совбез ООН

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава МИД Жээнбек Кулубаев рассказал журналистам о выдвижении Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы и о ведущейся подготовке.

"Выборы пройдут в июне 2026 года, и мы активно сотрудничаем с международными партнёрами. Из Центральной Азии будет представлена наша страна. Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что у нашего государства есть шанс, так как мы впервые выдвигаем свою кандидатуру. Это важный шаг для имиджа страны, позволяющий нам участвовать в мировых повестках.

Этот визит является первым официальным визитом Антониу Гутерреша в качестве генсека ООН. Он выразил удовлетворение нашей работой. Мы успешно выполняем Цели ООН в области устойчивого развития", - заявил Кулубаев.


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URL: https://www.vb.kg/438066
Теги:
МИД, ООН, Кыргызстан
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