МИД: Генсек ООН положительно оценил шансы КР на вхождение в Совбез ООН

Глава МИД Жээнбек Кулубаев рассказал журналистам о выдвижении Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы и о ведущейся подготовке.

"Выборы пройдут в июне 2026 года, и мы активно сотрудничаем с международными партнёрами. Из Центральной Азии будет представлена наша страна. Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что у нашего государства есть шанс, так как мы впервые выдвигаем свою кандидатуру. Это важный шаг для имиджа страны, позволяющий нам участвовать в мировых повестках.

Этот визит является первым официальным визитом Антониу Гутерреша в качестве генсека ООН. Он выразил удовлетворение нашей работой. Мы успешно выполняем Цели ООН в области устойчивого развития", - заявил Кулубаев.