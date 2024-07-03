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В Караколе выявили незаконно функционирующее медресе для девочек

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- Бакыт Стамов
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ГКНБ КР выявил незаконно функционирующее религиозное учебное заведение в городе Каракол Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указанное религиозное заведение осуществляло деятельность без прохождения учетной регистрации и получения разрешительных документов в уполномоченном органе по делам религий.

На момент проверки в нем работали трое преподавателей и обучались более 35 несовершеннолетних детей.

По итогам проверки деятельность религиозного учебного заведения приостановлена, проведены профилактические мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/438075
Теги:
ислам, Каракол
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