В Караколе выявили незаконно функционирующее медресе для девочек

ГКНБ КР выявил незаконно функционирующее религиозное учебное заведение в городе Каракол Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указанное религиозное заведение осуществляло деятельность без прохождения учетной регистрации и получения разрешительных документов в уполномоченном органе по делам религий.

На момент проверки в нем работали трое преподавателей и обучались более 35 несовершеннолетних детей.

По итогам проверки деятельность религиозного учебного заведения приостановлена, проведены профилактические мероприятия.