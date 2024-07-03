Медиков села Нижняя Аларча оштрафовали на 46 000 сомов

Сотрудники ГСВ (группа семейных врачей) села Нижняя Аларча, присоединенного в рамках АТР к городу Бишкек, сожгли отходы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Место нарушения выявлено инспекторами муниципальной инспекции мэрии города Бишкек в ходе рейда.

Кроме того, на прилегающей территории ГСВ находились брошенные медицинские отходы – открытые шприцы и ампулы, перчатки и другие остатки лекарственных средств.

Нарушения зафиксированы на фото и видео съемку.

За несоблюдение статьи 115 ч.2 и ч.3 Кодекса КР о правонарушениях, на месте составлены протоколы. Общая сумма наложенных штрафов – 46 000 сомов.

С сотрудниками провели разъяснительные беседы.

Отметим, все медицинские отходы подлежат безопасной утилизации. Небрежно брошенное лекарственное средство на открытый воздух представляет огромную опасность.

За выброс медицинских отходов и их сжигание предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу КР о правонарушениях.