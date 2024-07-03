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Медиков села Нижняя Аларча оштрафовали на 46 000 сомов

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Сотрудники ГСВ (группа семейных врачей) села Нижняя Аларча, присоединенного в рамках АТР к городу Бишкек, сожгли отходы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Место нарушения выявлено инспекторами муниципальной инспекции мэрии города Бишкек в ходе рейда.

Кроме того, на прилегающей территории ГСВ находились брошенные медицинские отходы – открытые шприцы и ампулы, перчатки и другие остатки лекарственных средств.

Нарушения зафиксированы на фото и видео съемку.

За несоблюдение статьи 115 ч.2 и ч.3 Кодекса КР о правонарушениях, на месте составлены протоколы. Общая сумма наложенных штрафов – 46 000 сомов.

С сотрудниками провели разъяснительные беседы.

Отметим, все медицинские отходы подлежат безопасной утилизации. Небрежно брошенное лекарственное средство на открытый воздух представляет огромную опасность.

За выброс медицинских отходов и их сжигание предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу КР о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/438077
Теги:
мусор, Чуйская область, штраф, Бишкек, медики, мэрия
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