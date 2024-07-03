В Бишкеке состоится аукцион по продаже имущества ипподрома "Ак-Кула"

В городе Бишкек, 11 июля 2024 года, состоится аукцион по продаже имущественного комплекса ипподрома "Ак-Кула". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Департамент по управлению муниципальным имуществом напоминает ранее на электронную торговую площадку выставлен имущественный комплекс ипподрома "Ак-Кула".

Отметим, что имущественный комплекс разделен на 46 лотов. 11 июля состоится аукцион из 37 лотов.

На территории имущественного комплекса за муниципалитетом оставлены участки под строительство школ, детских садов, под инженерные объекты, дороги и зеленые зоны.

По итогам проведенного аукциона земельный участок предоставляется в собственность.