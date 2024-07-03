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Глава Нацбанка КР обсудил глобальную экономику и инфляцию на встрече МВФ

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Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев принимает участие в заседании швейцарской группы голосования в Международном валютном фонде (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ), которое проходит в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба НБКР.

По ее данным, в рамках участия в заседании швейцарской группы Тургунбаев провел ряд встреч по обсуждению актуальных вопросов развития мировой экономики и тенденций глобальной инфляции, а также перспектив дальнейшего сотрудничества и взаимодействия Кыргызской Республики c международными партнерами, включая центральные банки швейцарской группы стран МВФ.

Также состоялась двусторонняя встреча председателя НБКР с председателем правления Национального банка Швейцарии Томасом Йорданом, в ходе которой стороны обсудили результаты многолетнего сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию между Нацбанком Кыргызской Республики и Швейцарии.

Справка: Кыргызская Республика является членом МВФ с 1992 года, швейцарской группы голосования в МВФ – с 1993 года. В данную группу входят такие страны, как Азербайджан, Кыргызская Республика, Польша, Республика Казахстан, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Швейцария.


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URL: https://www.vb.kg/438085
Теги:
Таджикистан, Швейцария, Кыргызстан, НБКР
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