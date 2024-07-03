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Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана встретился с послом США

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Заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-американского сотрудничества. В частности, договорились продолжить реализацию достигнутых по итогам состоявшихся в апреле текущего года в Бишкеке 6-х ежегодных двусторонних консультаций договоренностей, способствовать развитию торгово-экономических и межбанковских связей, взаимодействию в рамках региональной и диалоговой площадке - "С5+1" и сотрудничеству по проблеме изменения климата.


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URL: https://www.vb.kg/438086
Теги:
МИД, США, Кыргызстан, посол
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