Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана встретился с послом США

Заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-американского сотрудничества. В частности, договорились продолжить реализацию достигнутых по итогам состоявшихся в апреле текущего года в Бишкеке 6-х ежегодных двусторонних консультаций договоренностей, способствовать развитию торгово-экономических и межбанковских связей, взаимодействию в рамках региональной и диалоговой площадке - "С5+1" и сотрудничеству по проблеме изменения климата.