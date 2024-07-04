Специальный тариф ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ от MEGA!

Беспокоитесь, что у детей закончились деньги на балансе, и они не смогут дозвониться до вас? Хотите всегда быть на связи с семьей без ущерба для вашего кошелька? Государственный оператор сотовой связи MEGA рад представить новый тарифный план "Семейный" благодаря которому эти вопросы легко решаются!
Теперь ваши родные и близкие всегда будут на расстоянии телефонного звонка без ущерба для семейного бюджета. Подключайте свою семью к новому тарифному плану и оплачивайте единую абонентскую плату за всех членов семьи.
Всего за 990 сомов на 30 дней (4 сим-карты) вы получаете:
Для приобретения комплекта SIM-карт с семейным тарифом необходимо обратиться в ближайший офис продаж и обслуживания компании MEGA.
Подключайтесь к тарифу "Семейный" и наслаждайтесь надежным и качественным обслуживанием от государственного сотового оператора по выгодной цене. Будьте на связи с теми, кто вам дорог, всегда и везде!
MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!