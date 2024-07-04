Специальный тариф ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ от MEGA!

Беспокоитесь, что у детей закончились деньги на балансе, и они не смогут дозвониться до вас? Хотите всегда быть на связи с семьей без ущерба для вашего кошелька? Государственный оператор сотовой связи MEGA рад представить новый тарифный план "Семейный" благодаря которому эти вопросы легко решаются!

Теперь ваши родные и близкие всегда будут на расстоянии телефонного звонка без ущерба для семейного бюджета. Подключайте свою семью к новому тарифному плану и оплачивайте единую абонентскую плату за всех членов семьи.

Преимущества тарифа "Семейный":

За весь комплект ежемесячно платит только один человек, а остальные члены семьи пользуются интернетом, минутами и смс бесплатно; можно дополнительно подключить до 6 сим-карт, то есть предложение подходит даже для большой семьи; возможность просмотра местоположения детей и остатков по пакету в приложении и MEGA24.

Всего за 990 сомов на 30 дней (4 сим-карты) вы получаете:

40ГБ интернет-трафика на каждую SIM-карту; БЕСПЛАТНУЮ раздачу всего интернет-пакета; БЕСПЛАТНЫЕ звонки внутри сети; 5 минут вне сети на каждую SIM-карту; 200 SMS на каждую SIM-карту; Возможность проверять местоположение детей в приложении MEGA24; Бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы сможете смотреть совершенно БЕСПЛАТНО более 50 ТВ-каналов на любом устройстве – смартфоне, планшете или Smart TV.

Для приобретения комплекта SIM-карт с семейным тарифом необходимо обратиться в ближайший офис продаж и обслуживания компании MEGA.

Подключайтесь к тарифу "Семейный" и наслаждайтесь надежным и качественным обслуживанием от государственного сотового оператора по выгодной цене. Будьте на связи с теми, кто вам дорог, всегда и везде!

MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!