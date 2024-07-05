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Охрана окружающей среды в Узбекистане- часть стратегии устойчивого развития

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- Светлана Лаптева
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Охрана окружающей среды в Узбекистане является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития и вкладом страны в решение глобальных проблем - об этом рассказал начальник отдела водно-экологических исследований Международного института Центральной Азии Бахром Бабаев

Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, сталкивается с уникальными экологическими вызовами, которые требуют комплексного подхода и стратегического планирования. В последние годы страна предпринимает активные шаги для защиты окружающей среды, интегрируя устойчивое развитие в национальные программы и проекты. Эти усилия не только направлены на улучшение экологической ситуации в стране, но и вносят значительный вклад в решение глобальных проблем. Узбекистан активно участвует в глобальных инициативах по борьбе с изменением климата. В 2016 году страна ратифицировала Парижское соглашение, взяв на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.

Вопросы экологической политики играют ключевую роль в повестке дня Нового Узбекистана. Меры по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды для совершенствования деятельности нашего министерства, действия по борьбе с изменением климата и его последствиями, мораторий на вырубку деревьев, внедрение чистой "зеленой" энергии, управление твердыми бытовыми отходами, развитие "зеленой" транспортной инфраструктуры, расширение сети охраняемых природных территорий, меры по восстановлению экосистем и сохранению биоразнообразия, борьбе с опустыниванием и засухой, унификация природоохранного законодательства в соответствии с международными нормами, поддерживая внедрение современных информационных технологий, показывают положительные тенденции.

Одним из ключевых аспектов экологической стратегии Узбекистана является развитие "зелёной" экономики. Государственная программа "Зелёная экономика" на 2019-2030 годы направлена на сокращение углеродного следа, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Более того, правительство Узбекистана поставило амбициозные цели по увеличению доли ВИЭ в общем энергетическом балансе страны. В рамках Стратегии развития "Узбекистан – 2030" и последующих планов. Как заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на прошедшем в начале мая этого года третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме, наша страна стремится до 2030 года создать более 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии и довести её долю в энергетическом балансе до 40 процентов. Эти цели включают строительство новых солнечных и ветровых электростанций, а также модернизацию существующих объектов энергетической инфраструктуры.

В 2019 году был принят закон "О возобновляемых источниках энергии", который создаёт правовую основу для развития сектора "зелёной" энергетики. Закон предусматривает льготы и преференции для инвесторов, что стимулирует привлечение как отечественных, так и иностранных инвестиций.

Развитие "зелёной" энергетики в Узбекистане активно поддерживается международными организациями и финансовыми институтами. Важную роль играют сотрудничество с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими структурами. Инвестиции и техническая поддержка этих организаций способствуют быстрому внедрению инновационных технологий и лучшим практикам в области ВИЭ.

Только в 2023 году вместе со стратегическими партнёрами Узбекистана – компаниями "Masdar", "Gezhouba", "China Energy" были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватта. Также вместе с "ACWA Power" приступили к реализации проекта по производству "зелёного" водорода.

В настоящее время ведётся работа над реализацией 28 проектов в данном направлении. Примечательно, что эти важные проекты осуществляются исключительно за счёт прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнёрства.

Не менее важным для страны представляется достижение глобальных целей устойчивого развития.

В Узбекистане в 2022 году было принято обновленное постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года". Это является подтверждением твердой решимости Узбекистана в достижении глобальной Повестки дня на период до 2030 года во всеобъемлющем партнерстве со всеми странами-членами ООН для реализации шестнадцати национальных целей в области устойчивого развития.

Утвержденные Правительством нашей страны Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года, План мер по эффективной реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период в 2022–2026 годы, а также Национальные стратегии развития Узбекистана, служат реализации Целей устойчивого развития.

Достигнутые результаты реализации национальных целей и задач Узбекистана в целом одобрены и признаны международным сообществом.

Основной принцип нового Узбекистана "Во имя чести и достоинства человека" созвучен с принципом ООН по устойчивому развитию "Никого не оставить позади".

В Межведомственном рейтинге Целей устойчивого развития опубликованным ООН в 2023 году Узбекистан занял 69-е место среди 166 стран, повысив свой рейтинг на 8 пунктов.

Подготовленные Добровольные национальные обзоры в 2020 и 2023 году о реализации национальных Целей и задач устойчивого развития Узбекистана до 2023 года были положительно оценены ООН.

Узбекистан по всем Целям устойчивого развития достиг значительных результатов, которые были сбалансированы и взаимосвязаны с реализацией "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах".

Анализ современного состояния охраняемых природных территорий в Узбекистане и современных тенденций в этой области показывает, что в последние годы количество и площадь охраняемых природных территорий в стране увеличиваются. Проводятся реформы в лесном секторе, в результате которых заметно увеличилось количество лесных угодий в стране.

В данном контексте, инициатива Президента Шавката Мирзиёева "Яшил макон" ("Зеленое пространство") стала по настоящему общенациональным проектом. Площадь лесов к общей площади суши Узбекистана за 7 лет возросла с 8,3% до 8,7%. Доля охраняемых территорий увеличилась в 2 раза.

Узбекистан активно участвует в международных механизмах охраны окружающей среды и человеческого развития. Реализуются различные инициативы по сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем в регионе Аральского моря, защите озонового слоя и смягчению последствий изменения климата, управления отходами. Существуют также стратегии и программы, направленные на обеспечение доступа населения к здоровому питанию и чистой воде. Узбекистан сотрудничает с Европейским Союзом, его институциональными органами по охране окружающей среды и устойчивому развитию, а также с отдельными государствами, такими как Германия, Финляндия, Турция, Южная Корея.

Страна является участником 14 международных конвенций, а также более 20 протоколов, соглашений и меморандумов о взаимопонимании в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Узбекистан на постоянной основе принимает активное участие в ежегодных заседаниях Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В ходе 27-го заседания, прошедшего в 2022 г., узбекская делегация выступила за консолидацию усилий в достижении углеродной нейтральности, продвижении возобновляемых источников энергии, проектов по адаптации к изменению климата, борьбы с опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегающих технологий и других климатических действий в Центральной Азии.

Другим значимым аспектом стало то, что ООН поддержала инициативу Президента Шавката Мирзиёева провести в 2024 году первый Международный климатический форум в Самарканде, посвященный вопросам изменения климата, где предусматривается обсуждение возможностей для международного взаимодействия по снижению рисков и угроз в регионе Центральной Азии и вопросов привлечения климатического финансирования. В ходе 78-й сессии ГА ООН в сентябре т.г. в Нью-Йорке Президент Узбекистана выступил с инициативой принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность во имя общего процветания" и предложил обсудить основные ее положения на Самаркандском форуме.

Сотрудничество со странами Центральной Азии является критически важным для решения множества экологических вызовов, стоящих перед регионом. Взаимодействие в этой области способствует не только улучшению экологической ситуации, но и укреплению региональной стабильности и устойчивого развития.

Одним из наиболее значимых направлений сотрудничества Узбекистана с соседними странами является управление водными ресурсами. Водные проблемы Узбекистана многогранны и обусловлены сочетанием географических, климатических, экономических и управленческих факторов. Засушливый и полузасушливый климат страны в сочетании с ограниченными водными ресурсами создает серьезные проблемы для устойчивого управления водными ресурсами. В силу своего географического положения в засушливом регионе Центральной Азии Узбекистан испытывает хронический дефицит воды. Ограниченность водных ресурсов усугубляется наличием обширных пустынных территорий и тем, что страна делит водные ресурсы с соседними государствами региона.

Трансграничные реки Амударья и Сырдарья являются жизненно важными для всех стран региона. Узбекистан активно участвует в международных форумах и инициативах, направленных на рациональное использование водных ресурсов и предотвращение конфликтов. Совместные проекты с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном включают модернизацию ирригационных систем, внедрение водосберегающих технологий и улучшение управления водными бассейнами.

Проблема высыхания Аральского моря - одна из самых острых экологических катастроф региона. Регион Аральского моря имеет международное значение. Во второй половине XX века состояние Аральского моря вошло в фазу нестабильности. Данный период, вызванный антропогенным воздействием, характеризуется уменьшением объема и стока воды, повышением солености, снижением биоразнообразия рыб и другими негативными процессами. Сокращающееся Аральское море оказывает существенное влияние на экосистемы всех соседних стран, его критическая ситуация распространяется непосредственно на Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, в частности, на Республику Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую и Навоийскую области, и опосредованно - на Таджикистан и Кыргызстан.

Восстановление Арала требует совместных усилий всех прибрежных государств. Узбекистан активно сотрудничает с Казахстаном в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА), реализуя проекты по лесовосстановлению, улучшению водоснабжения и борьбе с пылевыми бурями. Эти меры не только способствуют улучшению экологической ситуации, но и помогают смягчить социально-экономические последствия экологической катастрофы.

Узбекистан активно участвует в региональных проектах, направленных на борьбу с этими явлениями. Совместные усилия включают посадку лесополос, восстановление пастбищ, улучшение управления земельными ресурсами и внедрение устойчивых методов сельского хозяйства. Сотрудничество с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном позволяет обмениваться передовыми практиками и технологиями, что способствует эффективной борьбе с опустыниванием.

К положительным тенденциям можно отнести принятие мер по увеличению площади зеленых насаждений, сокращение отведённых под хлопчатник территорий и увеличение площадей для выращивания овощей, зерновых, плодовых и кормовых культур, а также увеличение государственной поддержки по внедрению водосберегающих технологий орошения.

Сотрудничество в области экологического образования и обмена знаниями играет важную роль в решении экологических проблем региона. Узбекистан совместно с соседними странами реализует программы по повышению экологической осведомлённости населения, подготовке специалистов и проведению совместных исследований. Это включает организацию конференций, семинаров, учебных программ и обменов студентами и учёными. Такое взаимодействие способствует формированию устойчивой экологической культуры и подготовке квалифицированных кадров для решения экологических задач.

Сотрудничество Узбекистана со странами Центральной Азии в области охраны окружающей среды является ключевым элементом региональной политики устойчивого развития. Совместные усилия по управлению водными ресурсами, восстановлению Аральского моря, развитию возобновляемых источников энергии, борьбе с опустыниванием и экологическому образованию способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и укреплению региональной стабильности и благополучия. Узбекистан продолжает активно участвовать в международных и региональных инициативах, направленных на решение общих экологических проблем, демонстрируя приверженность принципам устойчивого развития и международного сотрудничества.

В целом, охрана окружающей среды в Узбекистане является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития страны. Принятые меры по развитию зеленой экономики, борьбе с изменением климата, охране водных ресурсов и продвижению устойчивого сельского хозяйства не только улучшают экологическую ситуацию в стране, но и вносят значительный вклад в решение глобальных экологических проблем. Узбекистан демонстрирует, что комплексный и стратегический подход к охране окружающей среды может привести к устойчивому будущему, как на национальном, так и на глобальном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/438096
Теги:
Узбекистан
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