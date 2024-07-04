Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев - о том, что планируется сделать в городе

Бишкек на глазах благоустраивается, превращаясь в удобный для жизни и работы город. Идет ремонт главной площади и основных дорог, по столице курсируют новые экологические автобусы вместо видавших виды маршруток, повсеместно демонтируются незаконные постройки, старые рекламные щиты. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал СМИ о том, как развивается столица.

- Айбек Джанышбекович, не так давно вы встречались с мэром китайского города Чэнду Ван Фэнчао, который приезжал в Бишкек. Вы довольны результатами встречи?

- Да, она была очень результативной. В прошлом году во время визита председателя Госсовета Китая Ли Цяна в КР мы подписали документ о взаимном сотрудничестве между Бишкеком и Чэнду. На встрече с коллегой Ван Фэнчао мы обсудили, в каких сферах наши города могут сотрудничать. Господин Ван Фэнчао предложил открыть представительство Бишкека в Чэнду для улучшения торгово-экономического сотрудничества, а также для реализации инвестиционных проектов. Фактически, Чэнду - третий по величине город Китая с двумя международными аэропортами. В прошлом году общий объем внешней торговли города составил 106 миллиардов долларов, а общий экономический объем достиг 310 миллиардов. Поэтому укрепление отношений между Чэнду и Бишкеком выгодно нам. Например, мы планируем реализовать ряд инвестиционных проектов, связанных с транспортом, культурой и ЖКХ.

- Вообще, какие проекты реализуются в Бишкеке при поддержке Китая?

- Например, ряд дорог в центре нашего города построены за счет грантовых средств правительства Китая. В рамках первого этапа проекта отремонтировано 49 улиц протяженностью 95 километров, в том числе 180 километров тротуаров, обновлены ирригационные сети. Кроме того, было построено 6 мостов и 1 путепровод. На втором этапе будет реконструировано 60 улиц протяженностью 70 километров, обновлено 130 километров тротуаров и оросительных сетей, построено пять мостов.

В прошлом году в рамках визита председателя Госсовета КНР Ли Цяна был подписан протокол переговоров по реализации 3-го этапа проекта, предусматривающим строительство транспортной сети в трёх местах Бишкека.

- Как продвигается строительство мусороперерабатывающего завода?

- В марте этого года мы начали строить мусороперерабатывающий завод, который будет вырабатывать электроэнергию за счет утилизации твердых бытовых отходов. Проблема строительства так нужного городу завода долгое время не решалась. Сегодня, можно сказать, она уже решается, возводится объект по плану. Завод рассчитан на переработку около 850 тонн отходов в день. В то же время, как я сказал, он будет производить электроэнергию. Проект реализует китайская компания Hunan Junxing. Мы ожидаем, что завод будет сдан в эксплуатацию в ноябре 2025 года.

- Сколько километров дорог вы планируете еще отремонтировать?

- В этом году дорожно-строительные работы будут проведены на протяжении 22 километров по всему городу, в том числе на шести главных улицах Бишкека будет проведен капитальный ремонт дорог.

Источник: silunews.kg