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В Оше чиновников, не предоставивших налоговую декларацию, оштрафовали

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ходе проверки исполнения налогового законодательства органами прокуратуры Ошской области выявлены факты непредставления или представления с нарушением установленных сроков деклараций о доходах, расходах, обязательствах и имуществе со стороны государственных гражданских служащих и муниципальных служащих за 2023 год, сообщает пресс-служба ГП КР.

По каждому факту возбуждены производства о правонарушении по статье 438 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики и материалы направлены в судебные органы, в результате чего 201 государственных гражданских служащих и муниципальных служащих привлечены к ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 603 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438100
Теги:
декларация, Ош, прокуратура
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