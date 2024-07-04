В Минске состоялся парад в честь 80-летия освобождения Беларуси от фашистов

В городе Минск (Республика Беларусь) 3 июля 2024 года состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

В работе заседания СМО СНГ приняла участие делегация Министерства обороны Кыргызской Республики во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Главы оборонных ведомств государств-участников СНГ, помимо участия в плановом заседании СМО СНГ, приняли участие и в официальных торжествах по случаю 80-летия освобождения Республики Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В ознаменование этой знаменательной даты в белорусской столице состоялся военный парад, в котором, помимо военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, приняли участие парадные расчеты вооруженных сил разных стран антигитлеровской и других государств.

Вооруженные Силы Кыргызской Республики, на данном торжественном военном параде, представлял парадный расчет Национальной гвардии.

Красота, стать и высокий уровень строевой подготовки вызвали заслуженные аплодисменты у присутствующих на параде минчан и гостей столицы.