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Таласская таможня выявила "Лексус" с поддельными номерами регистрации

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В Таласе в рамках мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза. Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Центрального таможенного управления Таласа в сотрудничестве с отделом Госавтоинспекции по городу Талас было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Лексус" RX 400H с государственными номерами 08KG516АQD, которым управлял гражданин Кыргызской Республики Каракозуев К.С. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в ходе проверки выяснилось, что регистрационные данные и идентификационные номера кузова данного автомобиля не соответствуют представленным документам. Согласно имеющейся информации, данный автомобиль зарегистрирован за другим транспортным средством, что указывает на нарушение таможенных норм.

В связи с выявленными расхождениями и отсутствием необходимых таможенных документов автомобиль был направлен на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/438106
Теги:
Таласская область, автомобили, таможня, ГУОБДД
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