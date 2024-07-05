Саудовская Аравия объявила об обнаружении новых месторождений нефти и газа

Саудовская Аравия объявила об обнаружении новых месторождений нефти и природного газа в регионах Шаркия и Руб-эль-Хали, сообщает СМИ.

Об этом сообщает саудовское информагентство SPA со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Абдул - Азиза бен Салмана.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения с нетрадиционной нефтью в регионе Шаркия, а также два месторождения природного газа в регионе Руб-эль-Хали, - отметил министр.

Ежедневная добыча нефти Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого углеводорода, составляет около 10 млн баррелей, экспорт - около 7 млн баррелей в сутки.