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Саудовская Аравия объявила об обнаружении новых месторождений нефти и газа

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Саудовская Аравия объявила об обнаружении новых месторождений нефти и природного газа в регионах Шаркия и Руб-эль-Хали, сообщает СМИ.

Об этом сообщает саудовское информагентство SPA со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Абдул - Азиза бен Салмана.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения с нетрадиционной нефтью в регионе Шаркия, а также два месторождения природного газа в регионе Руб-эль-Хали, - отметил министр.

Ежедневная добыча нефти Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого углеводорода, составляет около 10 млн баррелей, экспорт - около 7 млн баррелей в сутки.


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URL: https://www.vb.kg/438109
Теги:
нефть, Саудовская Аравия
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