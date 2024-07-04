ГКНБ задержан с поличным начальник Аксыйского РОВД

ГКНБ КР в Джалал-Абадской области за систематическое присвоение денежных средств задержаны начальник и бухгалтер Аксыйского РОВД, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что должностные лица Аксыйского РОВД на систематической основе путем формального проведения государственных закупок – угля, запчастей на служебный автотранспорт, канцелярских товаров перечисляли денежные средства аффилированным фирмам, далее обналичивали и присваивали их.

Кроме того, указанный руководитель ОВД присваивал денежные средства, предназначенные на командировочные расходы, а также выделенные талоны на ГСМ.

2 июля 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела при очередной попытке вывода и присвоения денежных средств в сумме 200 тысяч сом сотрудниками ГКНБ КР совместно с отделом собственной безопасности УВД Джалал-Абадской области с поличным задержаны начальник Аксыйского РОВД, полковник милиции А.А.А. и бухгалтер Д.Т.. Ведется следствие.

Отметим, начальником Аксыйского РОВД является Акылбек Абдиев.