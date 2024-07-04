Погода
$ 86.02 - 86.60
€ 92.07 - 93.00

ГКНБ задержан с поличным начальник Аксыйского РОВД

333  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в Джалал-Абадской области за систематическое присвоение денежных средств задержаны начальник и бухгалтер Аксыйского РОВД, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что должностные лица Аксыйского РОВД на систематической основе путем формального проведения государственных закупок – угля, запчастей на служебный автотранспорт, канцелярских товаров перечисляли денежные средства аффилированным фирмам, далее обналичивали и присваивали их.

Кроме того, указанный руководитель ОВД присваивал денежные средства, предназначенные на командировочные расходы, а также выделенные талоны на ГСМ.

2 июля 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела при очередной попытке вывода и присвоения денежных средств в сумме 200 тысяч сом сотрудниками ГКНБ КР совместно с отделом собственной безопасности УВД Джалал-Абадской области с поличным задержаны начальник Аксыйского РОВД, полковник милиции А.А.А. и бухгалтер Д.Т.. Ведется следствие.

Отметим, начальником Аксыйского РОВД является Акылбек Абдиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438113
Теги:
Аксыйский район, задержание, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  