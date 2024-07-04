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По факту вымогательства взятки задержаны 2 судей Чуйского областного суда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР 2 июля 2024 года по возбужденному уголовному делу генеральной прокуратуры КР по факту вымогательства взятки в крупном размере 6 тысяч долларов США, задержаны 2 судей судебной коллегии по уголовным делам Чуйского областного суда А.Т.А., К.У.Ж. и секретарь судебного заседания О.Ж.Д., выступавшей в роли посредника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следует отметить, что в момент задержания судья К.У.Ж. предпринял меры скрыться от следственных органов, устроив ДТП на своей служебной автомашине.

В процессе проводимых специальных следственных действий установлено, что указанные судьи через секретаря судебного заседания вымогали денежные средства у подсудимого М.Н. в размере 10 000 тысяч долларов США за вынесение оправдательного приговора по уголовному делу. Однако, после отказа подсудимого в предоставлении указанной суммы денежных средств, секретарь судебного заседания по указанию судей требовал предоставить 6 тысяч долларов США за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы.

Получив 6 тысяч долларов США, судьи распределили денежное вознаграждение между собой.

3 июля 2024 года на основании решения Совета судей Кыргызской Республики, постановлением Первомайского районного суда Бишкека судьи А.Т.А. и К.У.Ж. заключены под стражу в СИЗО ГКНБ КР, в том числе и секретарь судебного заседания О.Ж.Д..

В настоящее время ГКНБ во взаимодействии с руководство Верховного суда КР проводится работа по искоренению коррупционных проявлений в судебной ветви власти КР.


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URL: https://www.vb.kg/438115
Теги:
ГКНБ, задержание, судья, Чуйская область
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