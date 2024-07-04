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В Астане по итогам заседания ШОС подписан ряд многосторонних документов

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 июля, в г. Астана принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Заседание прошло под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС лидерами подписаны следующие документы:

1. Астанинская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

2. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Инициативы Шанхайской организации сотрудничества "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".

3. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года.

4. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Предложениях Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совершенствовании деятельности Шанхайской организации сотрудничества.

5. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества и предоставлении ей статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества.

6. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о долевых взносах государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с предоставлением Республики Беларусь статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества.

7. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы.

8. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Антинаркотической стратегии Шанхайской организации сотрудничества на 2024-2029 годы и Программы действий по ее выполнению.

9. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года.

10. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года.

11. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об Ассоциации инвесторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

12. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы по развитию сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма.

13. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Циндао Китайской Народной Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2024-2025 годах.

14. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества и партнерами Шанхайской организации сотрудничества по диалогу

15. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества.

16. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

17. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Плане взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.

18. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Генеральном секретаре Шанхайской организации сотрудничества.

19. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Директоре Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

20. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.

21. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году.

22. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о принципах добрососедства, доверия и трансграничного партнерства Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).

23. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии (принимается без подписания).

24. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об эффективном управлении отходами (принимается без подписания).

Кроме того, в рамках заседания подписан документ:

1. Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/438116
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Садыр Жапаров, ШОС
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