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Эксперт МАГАТЭ: Безопасная добыча урана в Кыргызстане возможна

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- Назгуль Абдыразакова
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Эксперт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и вице-председатель объединенной урановой группы МАГАТЭ-ОЭСР Александр Бойцов в интервью нашему изданию vb.kg рассказал о современных методах добычи урана, их экологических последствиях и мерах по минимизации вреда окружающей среде. Он также объяснил, как добыча урана влияет на экономику и геополитическую позицию стран-лидеров в этой сфере, и ответил на вопросы о рисках для здоровья работников и местного населения. Особое внимание было уделено Кыргызстану, где добыча урана вызывает обеспокоенность населения. Бойцов отметил, что за 80-летнюю историю добычи урана в более чем 40 странах накоплен огромный опыт управления производственными процессами и контроля за состоянием окружающей среды, что помогает минимизировать экологические и социальные последствия этой деятельности.

Какие основные методы добычи урана используются сегодня и как они отличаются друг от друга по эффективности и безопасности?

Сегодня для добычи урана используются три основных метода добычи, применение каждого из которых зависит от глубины залегания месторождения и его содержания в руде:

Скважинное подземное выщелачивание. Им добывается порядка 60% мирового урана. Явный лидер здесь Казахстан, этим способом уран добывается также в Узбекистане, России, Китае, Австралии и США. Он признан МАГАТЭ самым экологичным и безопасным для здоровья человека и окружающей среды. При подземном выщелачивании подземные залежи урана многократно промываются растворами, содержащими слабые концентрации кислоты или щелочи в зависимости от состава вмещающей среды. Этот метод позволяет растворять урановые минералы непосредственно в недрах. Полученный обогащенный ураном раствор затем откачивается насосами на поверхность и перерабатывается для получения оксида урана (желтого кека).

Подземный шахтный способ – 18% мировой добычи. Преобладают рудники со сверхбогатыми рудами, преимущественно в Канаде. Глубина современных урановых рудников не превышает 1 км. Для радиационной защиты в шахтах устанавливают современные вентиляционные системы, позволяющие выводить радон из рабочего пространства и направлять внутрь рудника свежий воздух. Добычу урана подземным горным способом вот уже более пяти десятилетий осуществляет входящее в контур Росатома Приаргунское производственное горно-химическое объединение (Забайкальский край).

Открытый карьерный способ – 16% мировой добычи. Это главным образом рудники в Африке и Австралии. Метод применяется при неглубоком залегании рудных тел. Сложностей в процессе добычи этим способом не возникает: для вскрытия и разработки применяют буровзрывные работы, для погрузки задействуют экскаваторы, для вывоза на перерабатывающие предприятия – самосвалы. После завершения работ карьер засыпают, или заполняют водой, а на прилегающей поверхности проводят рекультивацию отвалов пустых пород.

Выбор способа добычи зависит от горно-геологических условий и технико-экономической оценки месторождений. Основываясь на предварительных оценках, можно предположить, что на месторождении Кызыл-Омпол в Кыргызской Республике наиболее оптимальный способ добычи карьерный с последующим гравитационным обогащением для получения коллективного концентрата с невысокими содержаниями урана.

Каковы экологические последствия добычи урана и какие меры принимаются для минимизации вреда окружающей среде?

Воздействие добычи урана на окружающую среду определяется потенциальным влиянием радиации на природу и на человеческий организм. Максимально допустимые нормы регламентированы Всемирной организацией здравоохранения и нормативными документами добывающих уран стран. Например, максимально допустимое значение радиоактивной дозы для персонала составляет 1 милизиверт в год и контролируется предприятиями. Для сравнения: средняя годовая доза внешних ионизирующих излучений на человека, живущего на уровне моря, составляет 2-3 милизиверта, а на высоте 2000 метров – втрое больше.

Принимаемые меры для минимизации воздействия радиации зависят от способа добычи. Так, при добыче методом скважинного выщелачивания особое внимание уделяется потенциальному воздействию урансодержащих растворов на прилегающие к месторождению водоносные горизонты. Для подземного и открытого способов основные меры сфокусированы на защите персонала от радона и от проникающей радиации.

В ходе проектирования предприятия проводят специальные исследования по оценке влияния производства на окружающую среду (ОВОС), процесс добычи и переработки регламентируется специальными инструкциями. В ходе добычи формируется так называемый ликвидационный фонд предприятия для накопления средств на следующую после прекращения добычи рекультивацию.

Надо понимать, что добываемый на месторождениях уран – это не готовое топливо для АЭС. Перед тем, как им стать, руда проходит целую цепочку переработки, требующую высоких технологий: получение концентратов урана на руднике в виде оксидов или солей природного урана (т.н. желтый кек), последующий аффинаж для очистки от примесей, конверсия для перевода урана из твердой в газовую форму, изотопное обогащение 235 изотопа урана и наконец фабрикация ядерного топлива для АЭС. В Кыргызской Республике планируется производить только продукцию начальной стадии – концентраты оксидов урана.

Какие страны являются лидерами в добыче урана и как это влияет на их экономику и геополитическую позицию?

Явным лидером является Казахстан – 40% мировой добычи, при этом около 55% производимого урана принадлежит национальной компании "Казатомпром", остальное зарубежным акционерам в совместных предприятиях, включая 25% российскую долю в СП с участием Росатома. На втором месте Канада – 20%. Акционерами предприятий являются канадская компания Cameco, французская Orano, а также миноритарные акционеры из Японии и Канады. На третье место недавно вышла Намибия с 13%. Производимая продукция принадлежит крупным китайским государственным компаниям CNNC и CGN. Характерно, что в перечисленных странах лишь Канада использует около 20% производимого для собственной атомной энергетики. В остальном же уран экспортируется.

На 4-м месте по объему добычи урана находится Австралия (9% мировой), на 5-м – Узбекистан (7%), на 6-м – Россия (5%) и на 7-м Нигер – (5%). Добыча урана однозначно оказывает положительное влияние на экономику всех осуществляющих ее стран, особенно развивающихся: увеличивает валютную выручку, расширяет налоговую базу, создает новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях, улучшает инфраструктуру.

Каковы основные риски, связанные с добычей урана, и как их можно минимизировать?

Риски отсутствуют. Они могут только в том случае, если добыча урана ведется неправильно – когда не соблюдаются экологические стандарты.

Чтобы уменьшить любые, даже минимальные риски, нужно строго контролировать и соблюдать правила. Международные и национальные стандарты ограничивают допустимую дозу радиации для работников и активное внедряются новые технологии. Это комплексный подход, требующий строгого соблюдения множества аспектов, но направленный на минимизацию рисков и обеспечение безопасности.

Как добыча урана влияет на здоровье работников и местного населения, и какие меры предосторожности принимаются для их защиты?

Тоже самое, что и в вопросах про риски от его добычи – всегда важно соблюдать требования к безопасности и стандарты производства. Здесь важно обратиться к процессу добычи урана. Извлекаемая из недр уран содержащая руда, содержит уран в незначительных количествах (исключение составляют канадские месторождения). Поэтому она абсолютно безвредна. Это рассеянный уран и его можно в руках держать. Есть только не надо. Именно поэтому добыча урана напрямую не влияет на здоровье работников и местного населения.

Тем не менее, на любом этапе производства важно соблюдать меры безопасности. Так, для защиты персонала используются средства индивидуальной защиты и проводится регулярный радиационный контроль. Контроль за состоянием окружающей среды включает в себя регулярный мониторинг подземных водоносных горизонтов, шахтных вод и естественных водотоков, радиационный контроль поверхности, а также измерение содержания радона в воздухе.

Как происходит процесс переработки и утилизации отходов добычи урана?

При добыче методом скважинного подземного выщелачивания откачиваемые из недр обогащенные ураном растворы после извлечения урана и добавления реагента направляются обратно в недра. После завершения в течении 10-15 лет происходит самовосстановление водоносного горизонта до исходного состояния. Этот процесс контролируется через системы наблюдательных скважин.

При добыче открытым и подземным способом руда обычно перерабатывается на так называемом гидрометаллургическом заводе путем ее дробления, последующим растворением урановых минералов специальными реагентами в емкостях, далее осаждение, сушка и получение концентратов. Оставшийся после выщелачивания урана материал размещается в так называемых хвостохранилищах. Рекультивация производств обычно заключается в затоплении и консервации шахт и карьеров, сооружении защитных покрытий над отвалами горных пород и над хвостохранилищами. Многие годы осуществляется мониторинг за состоянием различных сред.

Что вы можете ответить кыргызстанцам, которые выступают против добычи урана в Кыргызстане, учитывая их обеспокоенность экологическими и социальными последствиями этой деятельности?

Эта обеспокоенность, с одной стороны, понятна, так она вызвана естественными эмоциями и связанными с радиоактивными фобиями. С другой стороны, следует учитывать, что за 80-летнюю историю добычи урана в более чем 40 странах накоплен огромный опыт управления производственными процессами, контроля за состоянием окружающей средой, внедрены способы ее восстановления. Эти мероприятия регламентируются нормативными актами, предусмотрены проектными документами и контролируются регулирующими органами. МАГАТЭ оказывает консультационные услуги развивающим странам в использовании лучших мировых практик на всех этапах жизни уранодобывающих предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/438118
Теги:
Россия, Кыргызстан, уран
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