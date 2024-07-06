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Озеро Комсомольское в Карагачевой роще готовится к открытию

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- Назгуль Абдыразакова
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Озеро Комсомольское в Карагачевой роще планируется открыть в ближайшее время. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в настоящее время проводится работа по механизированной и ручной очистке дна озера, а также работа по восстановлению существующей скважины и канализации.

Кроме того, в скором времени начнутся работы по асфальтированию тротуара вокруг озера. Очищение дна и прилегающей территории озера проводится сотрудниками МП "Бишкекзеленстрой".

Отметим, что это искусственное озеро и у него нет системы самоочищения. В последние годы воду для наполнения озера брали из БЧК, но в текущем году его наполнят чистой водой из скважины.


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URL: https://www.vb.kg/438127
Теги:
мэрия, Бишкек, Отдых
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