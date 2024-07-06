В Кыргызстане завершился международный форум "Дети Содружества"

В Кыргызстане состоялась торжественная церемония закрытия международного культурно-образовательного форума "Дети Содружества". На мероприятии выступили школьники из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ.

По ее данным, организаторы форума вручили сертификаты школьникам и благодарности их руководителям делегаций. Координатор форума в Чолпон-Ате, директор Бишкекского филиала Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ Нурбек Сатвалдиев поздравил ребят с завершением.

"Здесь вы не только показали свои традиции и обычаи, но и раскрыли свои души. Мы уверены, что "Дети Содружества" останутся в ваших сердцах. Надеюсь, что каждый из вас запомнит гостеприимство кыргызской земли, которая будет снова ждать вас в гости", - сказал координатор.

Руководитель рабочей группы по проведению форума в Чолпон-Ате Бахтияр Кадыров рассказал, что организаторы стремились к единению детей во всех мероприятиях - образовательных, культурных, оздоровительных и других.

"Каждый из вас подарил что-то светлое, хорошее, душевное. Все это шло от сердца", - отметил руководитель группы.

На форуме каждая делегация презентовала национальные традиции и обычаи своего государства. Для ребят провели выставки, мастер-классы, спортивные состязания, интеллектуальные игры, образовательные тренинги, музыкальные конкурсы, вечера поэзии и многие другие мероприятия.

Кроме того, школьники посетили культурный Центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова.

Экс первый вице-премьер Кыргызской Республики, председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков рассказал форумчанам о создании бизнес-стратегий.

Тонкостями дипломатии поделился депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана, бывший Министр иностранных дел Кыргызстана и Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков.

Заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова провела мастер-класс по актерскому мастерству.

Справка: Форум "Дети Содружества", инициированный парламентом Кыргызстана, проводится ежегодно с 2013 года. Всего за время его существования в нем приняли участие более 700 школьников. Основная цель проекта - создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества. Организаторами выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств.