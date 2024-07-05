"Алтынкен" приглашает партнеров к сотрудничеству

ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:

№ Наименование товаров Техническая характеристика Годовой объем Единица изм. 1 Медный купорос 98% 164.25 тонна 2 Перекись водорода 50% 720 тонна 3 MIBC 99.9% 28.8 тонна 4 Ксантогенат натрия 90% 182.5 тонна 5 Цианид натрия 96-97-98% 219 тонна 6 Известь 75% 1825 тонна 7 Соляная кислота 35-37% 146 тонна 8 Азотная кислота 57-60% 6.205 тонна 9 Каустическая сода 99% 76.65 тонна 10 Безводный сульфит натрия 96% 7.3 тонна 11 Ацетилен 99% 100 баллон 12 Анкер 43мм 240000 комп. 13 Анкер 40мм 84000 комп. 14 Сетка мак 4.7мм 36000 штук 15 Сетка мак 6.0мм 24000 штук 16 Арматура 16мм 720 тонна 17 Арматура 32мм 100 тонна 18 Удлиненная анкерная труба 32мм 200 тонна 19 Стальные мелющие шары 30-120мм 1700 тонна 20 СИНВ 6м 500 000 штук 21 ЭВВ 34мм 286 тонна 21 Аммонит 34мм 348 тонна 23 Цемент М-400 50 000 тонна 24 ГСМ К-5 2400 М³ 25 Щебень 5-10мм 3000 тонна 26 Отсев 0-5мм 24000 тонна 27 Геомембрана 2мм 20000 М³ 28 Геотекстиль 300-400гр. 36000 М³ 29 Овощи и фрукты кг/шт. Согласно фактическим потребностям кг./шт. 30 П.питания кг/шт. Согласно фактическим потребностям кг./шт. 31 Молоко-кефир литр Согласно фактическим потребностям кг./шт. 32 Мясо кг. Согласно фактическим потребностям кг./шт. 33 Мыло-мойка кг/шт. Согласно фактическим потребностям кг./шт. 34 Канцелярские товары Согласно фактическим потребностям шт. 35 Печное топливо Для котельной 1500 тонна

Контактный телефон：

+996 701 866 044 Мухаммед +996 701 868 009 Мария

Email: atkbjyx@gmail.com

Звонить по будням: 8:00-17:00 часов

Данное объявление действует в течение одного года. Для сотрудничества, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку, а также все необходимые документы, включая - Свидетельство о регистрации Компании (патент, устав компании), Разрешения, Сертификаты и Справка с УГНС и т.д.