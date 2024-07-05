"Алтынкен" приглашает партнеров к сотрудничеству

ОсОО "Алтынкен" ищет поставщиков в целях сотрудничества по нижеследующим направлениям:
|№
|Наименование товаров
|Техническая характеристика
|Годовой объем
|Единица изм.
|1
|Медный купорос
|98%
|164.25
|тонна
|2
|Перекись водорода
|50%
|720
|тонна
|3
|MIBC
|99.9%
|28.8
|тонна
|4
|Ксантогенат натрия
|90%
|182.5
|тонна
|5
|Цианид натрия
|96-97-98%
|219
|тонна
|6
|Известь
|75%
|1825
|тонна
|7
|Соляная кислота
|35-37%
|146
|тонна
|8
|Азотная кислота
|57-60%
|6.205
|тонна
|9
|Каустическая сода
|99%
|76.65
|тонна
|10
|Безводный сульфит натрия
|96%
|7.3
|тонна
|11
|Ацетилен
|99%
|100
|баллон
|12
|Анкер
|43мм
|240000
|комп.
|13
|Анкер
|40мм
|84000
|комп.
|14
|Сетка мак
|4.7мм
|36000
|штук
|15
|Сетка мак
|6.0мм
|24000
|штук
|16
|Арматура
|16мм
|720
|тонна
|17
|Арматура
|32мм
|100
|тонна
|18
|Удлиненная анкерная труба
|32мм
|200
|тонна
|19
|Стальные мелющие шары
|30-120мм
|1700
|тонна
|20
|СИНВ
|6м
|500 000
|штук
|21
|ЭВВ
|34мм
|286
|тонна
|21
|Аммонит
|34мм
|348
|тонна
|23
|Цемент
|М-400
|50 000
|тонна
|24
|ГСМ
|К-5
|2400
|М³
|25
|Щебень
|5-10мм
|3000
|тонна
|26
|Отсев
|0-5мм
|24000
|тонна
|27
|Геомембрана
|2мм
|20000
|М³
|28
|Геотекстиль
|300-400гр.
|36000
|М³
|29
|Овощи и фрукты
|кг/шт.
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|30
|П.питания
|кг/шт.
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|31
|Молоко-кефир
|литр
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|32
|Мясо
|кг.
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|33
|Мыло-мойка
|кг/шт.
|Согласно фактическим потребностям
|кг./шт.
|34
|Канцелярские товары
|Согласно фактическим потребностям
|шт.
|35
|Печное топливо
|Для котельной
|1500
|тонна
Контактный телефон：
Email: atkbjyx@gmail.com
Звонить по будням: 8:00-17:00 часов
Данное объявление действует в течение одного года. Для сотрудничества, необходимо представить в ОсОО "Алтынкен" соответствующую заявку, а также все необходимые документы, включая - Свидетельство о регистрации Компании (патент, устав компании), Разрешения, Сертификаты и Справка с УГНС и т.д.