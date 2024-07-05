Задержан ректор Физкультурной академии Кыргызстана

В Бишкеке задержан ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта по факту вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проводимой системной работы по демонтажу коррупционных проявлений в государственных органах был выявлен факт вымогательства со стороны ректора Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (далее – КГАФКиС) денежных средств в размере 100 000 сомов.

Установлено, что ректор КГАФКиС "А.С.С." требовал указанную сумму за продление права (договора) аренды государственного имущества (помещения), находящегося в здании КГАФКиС по адресу: г.Бишкек, ул. Ахунбаева, д.97.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны с поличным при получении части денежных средств в размере 1 000 долларов США ректор КГАФКиС А.С.С., а также преподаватели КГАФКиС выступившие в роли посредников при передаче денежных средств М.Ч.А и Б.К.Т. Задержанные граждане водворены в ИВС. В настоящее время ведется следствие.