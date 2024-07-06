В ОАО "Электрические станции" назначен новый руководитель

Министр энергетики Таалайбек Ибраев посетил ОАО "Электрические станции" в городе Кара-Куль и представил коллегам вновь назначенного генерального директора компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гендиректором ОАО "Электрические станции" назначен Садыракунов Салават Садырович.

В ходе рабочего визита министр встретился с работниками предприятия и получил информацию о подготовительных работах к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов. Министр предупредил, что работы по реконструкции и ремонту на гидроэлектростанциях должны быть завершены своевременно, чтобы обеспечить население электроэнергией предстоящей зимой.

Кроме того, министр энергетики поручил соответствующему руководству в ближайшее время построить офисно-жилой комплекс для сотрудников в связи с переездом ОАО "Электрические станции" в город Кара-Куль.

В ходе визита министр Ибраев ознакомился ходом подготовительных работ по строительству ГЭС "Камбар-Ата-1". Он увидел на месте подготовительные работы. Это: бетонирование и строительстве дорог, мостов, тоннелей, прокладке ВЛ-110 кВ и строительстве подстанции ПС-110/6 кВ, строительстве временного городка для рабочих. Он распорядился завершить остальную часть тоннеля до наступления холодов и завершить подготовительные работы в срок, чтобы строительство ГЭС началось вовремя.

В Камбар - Ате ГЭС - 1 на сегодняшний день выполнен ряд работ: общая протяженность дороги к площадке КАГЭС - 1 составляет 5,6 километра. Из них завершены 4 км дороги. Завершены работы на ВЛ 110 кВ, проложен провод общей протяженностью 5,8 км, от 17 до 40 опор. Всего было установлено 11 опор. Общая длина транспортного тоннеля ТТ-2 с выходным порталом составляет 1388 метров. В настоящее время разрабатон 75 метра с одной стороны и 14 метров с другой стороны с выходного портала тоннеля.