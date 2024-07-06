В Париже обсудили будущее экономического сотрудничества КР и Франции

В Париже состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с директором департамента двустороннего сотрудничества Министерства экономики и финансов Франции Фани Лабарте. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи кыргызстанский посол проинформировал о важных внутриполитических преобразованиях в Кыргызстане, а также был обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-французского двустороннего сотрудничества.

Он акцентировал внимание на необходимости развития торгово-экономических и инвестиционных отношений путем заключения соглашений, а также организации очередного кыргызско-французского бизнес-форума в городе Бишкек.

Принимая во внимание усилия Франции по улучшению климата и экологии в мире, послом было предложено рассмотреть вопрос списания внешнего долга в обмен на "зеленые" проекты.

Стороны положительно оценили участие французских компаний "EDF", "Voltalia", "Airbus", "Sanofi" и "Société des Trois Vallées" в реализации экономических проектов в Кыргызстане.

В свою очередь Фани Лабарте выразила готовность Франции к сотрудничеству в совместной реализации крупных проектов в Кыргызстане в области гидроэнергетики и туризма.

Стороны подтвердили готовность прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Францией.