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В Париже обсудили будущее экономического сотрудничества КР и Франции

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- Назгуль Абдыразакова
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В Париже состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с директором департамента двустороннего сотрудничества Министерства экономики и финансов Франции Фани Лабарте. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи кыргызстанский посол проинформировал о важных внутриполитических преобразованиях в Кыргызстане, а также был обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-французского двустороннего сотрудничества.

Он акцентировал внимание на необходимости развития торгово-экономических и инвестиционных отношений путем заключения соглашений, а также организации очередного кыргызско-французского бизнес-форума в городе Бишкек.

Принимая во внимание усилия Франции по улучшению климата и экологии в мире, послом было предложено рассмотреть вопрос списания внешнего долга в обмен на "зеленые" проекты.

Стороны положительно оценили участие французских компаний "EDF", "Voltalia", "Airbus", "Sanofi" и "Société des Trois Vallées" в реализации экономических проектов в Кыргызстане.

В свою очередь Фани Лабарте выразила готовность Франции к сотрудничеству в совместной реализации крупных проектов в Кыргызстане в области гидроэнергетики и туризма.

Стороны подтвердили готовность прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Францией.


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URL: https://www.vb.kg/438138
Теги:
Министерство финансов, Садык Шер-Нияз, Франция, Кыргызстан, посол
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