Си Цзиньпин пригласил в гости Садыра Жапарова... А не Петра I

Президент Кыргызской Республики пригласил китайского коллегу посетить Кыргызстан. Товарищ Си в свою очередь выразил надежду, что Садыр Нургожоевич заедет в Китай в любое удобное для него время.

Именно Жапарова – единственного из лидеров стран-членов ШОС - хотят видеть гостем в КНР. Гостем не только в качестве стратегического партнера, но и в качестве близкого друга. И это не случайно и не просто так.

4 июля завершилось участие президента Жапарова в заседании Совета глав Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в казахской Астане. Поездка получилась плодотворной. Президент КР не только выступил на саммите, подписав в ходе встречи документы, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества между членами организации, но и обсудил ряд важнейших вопросов с главами нескольких государств (в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином).

Оба лидера признали, что Кыргызстан и Китай имеют одинаковое понимание по главным вопросам многостороннего взаимодействия и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. И обе страны, как никогда, готовы к сотрудничеству в реализации различных совместных проектов, ведущим из которых, безусловно, является строительство железнодорожной магистрали "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Было время, когда этот проект был четырехсторонним. И одной из сторон была Россия, которая на определенном этапе вышла из состава рабочей группы. И вообще, по мнению некоторых аналитиков, этот грандиозный проект не вызывает особых восторгов ни у России, ни у Казахстана, поскольку этих двух стран магистраль напрямую не коснется и станет символом укрепляющейся мощи КНР и независимости Кыргызской Республики. В казахских СМИ будущую магистраль иной раз так с легкой обидой и называют - "железная дорога в обход Казахстана".

Тем не менее, никто из соседей не выступает против и все готовы в случае необходимости оказать проекту соответствующую поддержку.

Между тем планирование и строительство железной дороги из Китая в Узбекистан через Кыргызстан, кроме уже неоднократно перечисленных плюсов, выгод и преференций для трех стран, совершило еще один прорыв – в отношениях между Китаем и Кыргызстаном. И тут опять на память приходит недавнее сравнение Садыра Жапарова с Петром Первым. Которое в очередной раз хочется развенчать.

В отличие от российского императора президент КР окно в Европу не рубит. Он целенаправленно, основательно выстраивает длинный коридор отношений и дипломатических связей. Стремясь не только выйти к морю, на европейские рынки, обеспечить бесперебойное пополнение государственного бюджета и удовлетворить потребность Кыргызстана в трудоустройстве местного населения. В процессе реализации редкого по своей масштабности международного проекта Жапаров "обрастает" весьма полезными связями и наживает надежных соратников и партнеров.

На сегодняшний день, в условиях слишком быстро меняющегося мира, КНР и Российская Федерация остаются сверхдержавами – все теснее взаимодействующими, но при этом абсолютно самостоятельными. Садыру Жапарову удается поддерживать стратегическое партнерство с обоими государствами. Не балансируя, склоняясь то в одну, то в другую сторону (как происходит со многими политиками), не прогибаясь ни под одно из них и строя отношения на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе.

Что касается китайского лидера, то он не случайно выделяет и отмечает президента КР как самого перспективного из глав центральноазиатских стран. И он, Жапаров, товарищу Си наиболее понятен и близок. Оба они в своей деятельности руководствуются мудрой восточной философией, и оба спокойно и медленно, но верно и неуклонно идут к поставленным целям.

По мнению, опять же, сторонних экспертов-политологов, у Кыргызстана есть все шансы и предпосылки стать стержневой, "регионообразующей" страной в Центральной Азии – при условии стабильности и отсутствии популярных у нас прежде революционных и иных потрясений. В этих двух направлениях и работает нынешняя власть: всестороннее развитие страны и укрепление стабильности, предотвращение всяких поползновений на раскачивание общественно-политической ситуации.

Тигр – древнейший символ Китая – олицетворяет справедливость, добродетель и защиту от всякого зла, а также гармонию. В Древнем Китае бытовал миф о белом тигре, которым обычный тигр становится после того, как прожил не одно столетие и набрался силы и мудрости. Снежный барс – своеобразный символ Кыргызстана – имеет окрас, очень похожий на белого тигра.

Поэтому так легко находят общий язык председатель Китая и президент Кыргызской Республики. Товарищ Си понимает: Жапаров с ним из одной "стаи". Им проще договариваться, решать важнейшие геополитические вопросы, разрабатывать и воплощать в жизнь самые смелые обоюдовыгодные проекты.