В Кыргызстане силовики пресекли попытку силового захвата власти

ГКНБ КР была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны граждане КР К.Б.А., М.Э.Ж., Б.Б.К., М.А.Ж. и С.А.Б., которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Установлено, что данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию.

В ходе проведенных обысков по месту жительства и используемым автотранспортным средствам задержанных обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Более подробная информация будет предоставлена позже.