"Большая семья" Шанхайской организации сотрудничества укрепляет единство

ШОС продвигает прагматическое сотрудничество и служит примером выстраивания международных отношений нового типа. Так прокомментировала China Daily итог саммита в Астане.

"Именно "Шанхайский дух" и признание его целей сблизили страны с разными политическими системами, культурными традициями и уровнями социально-экономического развития в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Мы рады, что 24-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в среду и четверг в столице Казахстана Астане, достигло новых результатов в соответствии с "Шанхайским духом".

Лидеры стран-участниц ШОС подписали и опубликовали "Астанинскую декларацию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", одобрили инициативу ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие и предложения по совершенствованию оперативных механизмов ШОС, приняли заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства. А также ряд резолюций о сотрудничестве в области энергетики, инвестиций, информационной безопасности и т. д.

ШОС выдержала испытание переменчивой международной ситуацией. Основная причина этого кроется в том, что мы остаемся приверженными прекрасной традиции солидарности и координации, пути сотрудничества, характеризующегося равенством и взаимной выгодой, стремлению к таким ценностям, как честность и справедливость, а также широте взглядов, предполагающей инклюзивность и взаимное обучение.

Как отметил на саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин, ШОС была основана на рубеже веков, когда конфронтация и разногласия, оставшиеся после холодной войны, еще не были преодолены. Члены-основатели ШОС приняли историческое решение следовать курсу мирного развития, приверженности добрососедству и дружбе, а также строить международные отношения нового типа.

В "большую семью" Шанхайской организации сотрудничества входят 26 стран на трех континентах, и "Шанхайский дух" стал общей ценностью и курсом действий для государств-членов. В настоящее время человеческое общество вновь стоит на перепутье истории. Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, что имеет чрезвычайно важное значение для мира.

Перед лицом реальной угрозы глобальному миру и стабильности, исходящей от менталитета холодной войны, "большая семья" Шанхайской организации сотрудничества твердо стоит на страже основ безопасности, придерживается видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, решает сложные и взаимосвязанные проблемы в области безопасности путем диалога и координации, реагирует на глубоко меняющийся международный ландшафт на основе обоюдовыигрышного подхода.

"Большая семья" Шанхайской организации сотрудничества должна защищать право на развитие перед лицом реальных рисков "маленького двора, высоких заборов", придерживаться взаимной выгоды и инклюзивности, совместными усилиями продвигать научно-технические инновации, поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепочек поставок, стимулировать внутренний импульс региональной экономики и работать над достижением общих целей развития. Перед лицом реальных вызовов вмешательства и раскола "большая семья" Шанхайской организации сотрудничества должна укреплять единство, сообща противостоять внешнему вмешательству и крепко держать судьбу наших стран, мир и развитие региона в своих руках.