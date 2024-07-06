Новый посол России Сергей Вакунов вручил верительные грамоты в МИД КР

Первый заместитель министра Асеин Исаев принял копии верительных грамот новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергея Ивановича Вакунова

5 июля 2024 года Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Исаев принял копии верительных грамот новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергея Ивановича Вакунова.

В ходе встречи был обсуждён комплекс актуальных вопросов развития кыргызско-российских отношений, включая углубление политического диалога и наращивание взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.