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В Оше заложили капсулу по строительству здания Ошского управления юстиции

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В Оше состоялась закладка капсулы по строительству нового здания Ошского управления юстиции на месте прежнего устаревшего аварийного здания. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, полномочный представитель Президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, начальник Управления юстиции Ошской области и города Ош Уларбек Жунусов, руководители органов прокуратуры города Ош и Ошской области.

Было отмечено, что строительство нового здания управления юстиции проводится согласно проекта государственно-частного партнерства в связи с аварийным состоянием бывшего здания и в целях создания комфортных условий для работников юстиции при обслуживании населения.

Новое 5-этажное здание будет иметь все необходимые условия для предоставления юридических услуг населению. Прежнее здание Ошского управления юстиции было построено в 1971 году и находилось в аварийном состоянии.

В новом здании будут размещены управление юстиции, Департамент пробации, Государственная нотариальная контора, а также будут предоставляться гарантированные государством бесплатные юридические услуги.


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URL: https://www.vb.kg/438171
Теги:
Министерство юстиции, Ош, строительство
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