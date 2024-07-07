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Выпущено 2-е издание кыргызско-русского словаря налоговых терминов

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики выпустила второе издание русско-кыргызского/кыргызско-русского словаря налоговых терминов и словосочетаний.

Словарь вышел в рамках реализации Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы.

Напомним, что первое издание было опубликовано в 2018 году. В новое второе издание включены новые термины, а также внесены дополнения и изменения, основанные на предложениях налоговых специалистов, экспертов и общественности.

Словарь содержит более 3000 слов и словосочетаний, связанных с налоговой службой и налогообложением. Он состоит из двух разделов: первый раздел включает налоговые термины на русском языке с переводом на кыргызский, второй – на кыргызском языке с переводом на русский.

Представленные термины унифицированы для обеспечения единства используемой терминологии и устранения неточностей и противоречий.

Словарь предназначен для широкого круга специалистов, практических работников, налогоплательщиков, преподавателей и студентов экономических факультетов вузов и специальных учебных заведений.

Издание утверждено Терминологической комиссией и выпущено при поддержке Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/438172
Теги:
ГНС, книги, налоги, Кыргызстан
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