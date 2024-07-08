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В Тонском районе от удара молнии погибли около 250 овец

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера на пастбище Жазы-Кечуу Тонского района Иссык-Кульской области от удара молнии погибли около 250 овец. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По её данным, к проверке на месте были привлечены Комиссия гражданской обороны и оперативная группа МЧС. В настоящее время ведётся работа по выяснению обстоятельств происшествия.

"Следует отметить, что по информации Кыргызгидромета и Департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, МЧС постоянно выпускает предупреждения об изменении природных явлений. Ранее предупреждалось, что сильный дождь продолжится с 8 по 12 июля", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/438181
Теги:
Иссык-Кульская область, погибшие, животные, МЧС
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