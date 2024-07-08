В КР иностранцы могут онлайн записаться на прием в ЦОН

Онлайн-запись в Центры обслуживания населения теперь доступна и для иностранных граждан без регистрации в приложении Tunduk. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры КР

По данным пресс-службы, это нововведение направлено на повышение удобства и эффективности взаимодействия граждан с государственными учреждениями, а также на улучшение доступа к услугам для иностранных граждан.

Теперь все, кто проживает или временно находится на территории нашей страны, смогут записаться на прием в ЦОН, используя свои мобильные устройства, без необходимости проходить регистрацию в приложении. Это позволит получить важные государственные услуги быстро и без очередей.