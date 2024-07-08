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"Бишкексвет" установил новое освещение в Национальном госпитале (фото)

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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" установило новое освещение в Национальном госпитале , а также в следующих отделениях и скверах:

• Национальный госпиталь, отделение ЛОР;

• Госпиталь участников ВОВ;

• Отделение урологии;

• Отделение функциональной диагностики.

В рамках данного проекта установлено осветительное оборудование, включая светодиодные светильники и прожекторы, обеспечивающие яркое и равномерное освещение.

Это создает комфортные и безопасные условия для пациентов, медицинского персонала и посетителей, улучшая видимость в вечернее и ночное время.

Кроме того, освещение в скверах вокруг этих учреждений способствует созданию приятной и безопасной среды для прогулок и отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/438186
Теги:
Бишкексвет, благоустройство, наружное освещение
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