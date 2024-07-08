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В Кара-Суу специалист айылного аймака пытался подкупить сотрудника ГКНБ

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При попытке дать взятку сотруднику Госкомитета нацбезопасности задержан земельный специалист айылного аймака Ынтымак Кара-Суйского района гражданин К.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения, что специалист по земельным вопросам айылного аймака "Ынтымак" Кара-Суйского района распределяет земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в нарушение земельного законодательства КР.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту, в целях получения положительного решения вопроса по доследственной проверке и оказания содействия, К.А.А. предложил сотруднику ГКНБ взятку в размере 5 тысяч долларов, 691 тысячи сомов и 5 тысяч российских рублей.

При передаче указанной суммы денежных средств, К.А.А. был задержан по ст. 345 ч.3. (дача взятки в особо крупном размере) УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия


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URL: https://www.vb.kg/438189
Теги:
ГКНБ, задержание, Кара-Суйский район, Ошская область, взятка
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