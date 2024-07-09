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В Нарыне прошел четвертый Международный фестиваль "Кыргыз Шырдак"

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В Нарыне прошел четвертый Международный фестиваль "Кыргыз Шырдак", приуроченный к прикладному искусству, ремесленникам и ювелирам Кыргызстана. Мероприятие собрало участников и гостей не только со всей страны, представляя богатое культурное наследие и мастерство местных ремесленников, но и также из Узбекистана, Казахстана, Арабских Эмиратов и Турции. Об этом сообщает Accelerate Prosperity.

Фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона, выделялся на фоне яркой и разнообразной программы, включающей мастер-классы по рукоделию и демонстрации национальных традиций. Участники имели возможность углубиться в процесс создания шырдака - традиционного кыргызского ковра, признанного ЮНЕСКО важным элементом местной культуры.

"Кыргыз Шырдак" также получил поддержку бизнес-акселератора №1 в Кыргызстане Accelerate Prosperity, который активно поддерживает женское предпринимательство в регионе. Салкынай Эмилбекова, акселерационный аналитик АР, представила участникам мероприятия увлекательную презентацию, в которой раскрыла широкий спектр возможностей, предоставляемых АР для женщин-предпринимательниц. Это включает инвестиции, техническую поддержку, обучающие программы, менторство и доступ к ключевым ресурсам, необходимым для успешного становления в бизнесе. Выступление акцентировано на значимости поддержки женского предпринимательства в создании устойчивых экономических моделей и стимулировании инноваций.

Организаторы фестиваля выразили глубокую благодарность бизнес-акселератору АР за активное участие в мероприятии и поддержку его культурных и образовательных инициатив. Подобные инициативы играют ключевую роль в укреплении социально-экономической структуры региона, способствуя сохранению и продвижению национального наследия Кыргызстана на международной арене.

Мероприятие призвано укрепить понимание и уважение к культурному наследию Кыргызстана, акцентируя внимание на его роли в современном мире и важности сохранения национальных традиций для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/438191
Теги:
Нарынская область, фестиваль, Кыргызстан
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