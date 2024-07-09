Посол Беларуси Сергей Молунов вручил вверительные грамоты в МИДе КР

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Исаев принял копии верительных грамот новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергея Петровича Молунова.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям и перспективам наращивания межгосударственного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью. Отмечен высокий уровень кыргызско-белорусского сотрудничества во всех сферах как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Стороны выразили уверенность, что углубление всесторонних кыргызско-белорусских связей в духе дружбы и взаимоподдержки отвечают коренным интересам народов двух стран.