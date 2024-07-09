Посольство Пакистана объявляет тендер на строительные услуги

Посольство Пакистана в г. Бишкек приглашает к участию в тендере опытных и хорошо зарекомендовавших себя компаний отремонтировать старое здание канцелярии в консульский зал. Детали работы указаны в документации.

Тендерную документацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время. Также можно скачать на сайте www.ppra.org.pk. Все полученные предложения должны быть вскрыты и оценены в порядке, установленном тендерной документацией. Тендерные предложения должны быть доставлены в посольство Пакистана в Бишкеке по адресу, указанному ниже, до 15:00 (по бишкекскому времени) 7 августа 2024 года посредством личной доставки, либо почтой/курьером, и будут вскрыты в тот же день в 15:30 в присутствии участников торгов или их уполномоченных представителей, которые могут принять участие в них. Посольство Пакистана в Бишкеке оставляет за собой право принять или отклонить любую заявку в соответствии с правилами PPRA.

Посол Посольства Пакистана.

Адрес: ул. Серова, 37/ Баялинова, г.Бишкек, Кыргызстан