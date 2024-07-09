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Посольство Пакистана объявляет тендер на строительные услуги

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Посольство Пакистана в г. Бишкек приглашает к участию в тендере опытных и хорошо зарекомендовавших себя компаний отремонтировать старое здание канцелярии в консульский зал. Детали работы указаны в документации.

  1. Тендерную документацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время. Также можно скачать на сайте www.ppra.org.pk.
  2. Все полученные предложения должны быть вскрыты и оценены в порядке, установленном тендерной документацией.
  3. Тендерные предложения должны быть доставлены в посольство Пакистана в Бишкеке по адресу, указанному ниже, до 15:00 (по бишкекскому времени) 7 августа 2024 года посредством личной доставки, либо почтой/курьером, и будут вскрыты в тот же день в 15:30 в присутствии участников торгов или их уполномоченных представителей, которые могут принять участие в них.
  4. Посольство Пакистана в Бишкеке оставляет за собой право принять или отклонить любую заявку в соответствии с правилами PPRA.

Посол Посольства Пакистана.

Адрес: ул. Серова, 37/ Баялинова, г.Бишкек, Кыргызстан

Контакты

Телефон: +996 312 373901

Электронная почта: parepbishkek@mofa.gov.pk


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URL: https://www.vb.kg/438201
Теги:
Пакистан, посольство, тендер
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