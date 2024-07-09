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"Ездить невозможно!" Люди жалуются на ужасную дорогу в село Жаны-Жер

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- Азиз Осмонов
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Кыргызстанцы пожаловались на ужасную дорогу от аэропортинского моста до села Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области.

По словам местных жителей, которые обратились в редакцию VB.KG, ежедневный маршрут для них превращается в пытку.

"Ехать по таким ямам невозможно. Машины приходится ремонтировать по несколько раз в год. Куда смотрят органы местной власти и дорожные службы? Как минимум10 км - вся дорога в ямах. Ремонта в этом году не было и, судя по всему, не планируется. Сколько можно издеваться над людьми?", - возмутились отчаявшиеся жители.


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URL: https://www.vb.kg/438215
Теги:
дороги, население, Чуйская область, Кыргызстан, ремонт дорог, Минтранском
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