"Ездить невозможно!" Люди жалуются на ужасную дорогу в село Жаны-Жер

Кыргызстанцы пожаловались на ужасную дорогу от аэропортинского моста до села Жаны-Жер Сокулукского района Чуйской области.

По словам местных жителей, которые обратились в редакцию VB.KG, ежедневный маршрут для них превращается в пытку.

"Ехать по таким ямам невозможно. Машины приходится ремонтировать по несколько раз в год. Куда смотрят органы местной власти и дорожные службы? Как минимум10 км - вся дорога в ямах. Ремонта в этом году не было и, судя по всему, не планируется. Сколько можно издеваться над людьми?", - возмутились отчаявшиеся жители.