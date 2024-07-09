В Бишкеке на круглом столе были высказаны претензии в адрес АДС

В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный борьбе с коррупцией в Кыргызстане. Организовано было мероприятие общественным фондом "Тилекмат Аке".

Поводом для встречи стало заявление в СМИ председателя ОФ "Тилекмат Аке" Тилека Усупова по поводу того, что генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при президенте КР Нурипа Муканова в связи со слабой работой АДС должна уступить свое место другим активистам. Сразу же после этого глава АДС предложила организовать круглый стол для встречи с гражданским сообществом.

На мероприятии присутствовали ряд общественных организаций и сами представители АДС. Встреча прошла в бурной обстановке, в ходе которой было задано множество интересующих активистов вопросов, касающиеся деятельности Антикоррупционного делового совета при президенте КР. В том числе были высказаны и претензии в адрес АДС.

Позже по итогам круглого стола общественными организациями будет принята резолюция, которая будет направлена президенту КР Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.