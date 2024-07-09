Погода
$ 85.58 - 86.30
€ 92.48 - 93.40

В Бишкеке на круглом столе были высказаны претензии в адрес АДС

467  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный борьбе с коррупцией в Кыргызстане. Организовано было мероприятие общественным фондом "Тилекмат Аке".

Поводом для встречи стало заявление в СМИ председателя ОФ "Тилекмат Аке" Тилека Усупова по поводу того, что генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при президенте КР Нурипа Муканова в связи со слабой работой АДС должна уступить свое место другим активистам. Сразу же после этого глава АДС предложила организовать круглый стол для встречи с гражданским сообществом.

На мероприятии присутствовали ряд общественных организаций и сами представители АДС. Встреча прошла в бурной обстановке, в ходе которой было задано множество интересующих активистов вопросов, касающиеся деятельности Антикоррупционного делового совета при президенте КР. В том числе были высказаны и претензии в адрес АДС.

Позже по итогам круглого стола общественными организациями будет принята резолюция, которая будет направлена президенту КР Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438217
Теги:
коррупция, Бишкек, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  