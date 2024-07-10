Жениху племянницы президента суд избрал меру пресечения

В отношении жениха племянницы президента КР Лазат Нуркожоевой Афтандила Сабырбекова суд избрал меру пресечения. Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По данным суда, по ходатайству следователя СС МВД в отношении Сабырбекова применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия - до 3 августа текущего года.

По данным следствия, Сабырбеков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282 УК КР - "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере".