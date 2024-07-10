ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MEGA) объявляет о назначении нового гендиректора

10 июля 2024 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" (владелец 100-процентного пакета акций ЗАО "Альфа Телеком"), на котором было принято решение о смене генерального директора.
С 11 июля 2024 года должность генерального директора ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MEGA) займет Эльнар Субакожоев.
Генеральный директор Государственного оператора сотовой связи Эльнар Субакожоев являлся Коммерческим директором и возглавлял Коммерческий блок Компании MEGA с 2021 года. За время его руководства реализован ряд стратегических проектов и полностью реформированы бизнес-процессы Компании. В 2024 году за большой вклад в развитие отрасли связи Кыргызской Республики и достижения в профессиональной деятельности Эльнар Субакожоев награжден Почетной грамотой и нагрудным знаком от Председателя Кабинета Министров КР.
Айбек Куренкеев, который с сентября 2023 года занимал должность генерального директора ЗАО "Альфа Телеком", принял решение по собственному желанию покинуть Компанию.