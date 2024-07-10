ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MEGA) объявляет о назначении нового гендиректора

10 июля 2024 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" (владелец 100-процентного пакета акций ЗАО "Альфа Телеком"), на котором было принято решение о смене генерального директора.

С 11 июля 2024 года должность генерального директора ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MEGA) займет Эльнар Субакожоев.

Генеральный директор Государственного оператора сотовой связи Эльнар Субакожоев являлся Коммерческим директором и возглавлял Коммерческий блок Компании MEGA с 2021 года. За время его руководства реализован ряд стратегических проектов и полностью реформированы бизнес-процессы Компании. В 2024 году за большой вклад в развитие отрасли связи Кыргызской Республики и достижения в профессиональной деятельности Эльнар Субакожоев награжден Почетной грамотой и нагрудным знаком от Председателя Кабинета Министров КР.

Опыт работы:

В 2005 году прошел обучение в White County High School, Штат Теннесси, США. В 2012 году получил высшее профессиональное образование и с отличием окончил факультет международных отношений Кыргызско-Российского Славянского Университета имени Б.Н. Ельцина. Свою карьеру Эльнар Субакожоев начал в 2009 году в ЗАО "Альфа Телеком" с должности оператора Контакт-Центра. За 9 лет (до 2017 года) прошел профессиональный путь в MegaCom до руководителя отдела Коммерческой дирекции. В 2017-2018 годах занимал должность Директора Государственного Агентства Связи при ГКИТиС КР. В 2018-2019 годах возглавлял Департамент обслуживания ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MegaCom). В 2019-2021 годах занимал должность Коммерческого директора ОАО "МАМ". В 2021 году Эльнар Субакожоев вернулся в ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ MEGA).

Айбек Куренкеев, который с сентября 2023 года занимал должность генерального директора ЗАО "Альфа Телеком", принял решение по собственному желанию покинуть Компанию.