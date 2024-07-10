Задержаны члены международной наркогруппировки с 7,7 кг наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, организатор преступной схемы У.Д.У., 1960 г.р., наладил канал поставки наркотических средств из Республики Таджикистан для дальнейшей реализации на территории Ошской области и в Республике Узбекистан. Поступающие на территорию КР наркотические средства хранились в доме его сообщника Дж.Х.Т., 1961 г.р. (ранее судимый за сбыт наркотических средств), занимавшегося взвешиванием и расфасовкой наркотических средств для последующей передачи покупателям из числа жителей Ошской области или наркокурьерам, переправляющим наркотики в Узбекистан.

В результате продолжительной оперативной комбинации, в момент совершения сделки с поличным был задержан У.Д.У. и покупатель наркотических средств У.Б.Ч., намеревавшийся переправить наркотические средства в Республику Узбекистан.

В ходе личного обыска у гражданина У.Д.У. обнаружен брикет смолы-каннабиса (гашиш), общим весом 250,77 грамм, а при обыске У.Б.Ч. обнаружен брикет смолы-каннабиса (гашиш), общим весом 555,34 грамм.

Одновременно с задержанием был проведен неотложный обыск в доме сообщника организатора наркоканала Дж.Х.Т., используемом в качестве тайника, где обнаружено 7 брикетов смолы-каннабиса (гашиш), общим весом 6 кг 905,47 грамм.

По результатам следственных действий граждане КР У.Д.У., У.Б.Ч. и Дж.Х.Т. сознались в хранении наркотических средств с целью их сбыта, и в порядке ст.96 и ст.97 УПК КР были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.282 ч.3 УК КР и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других причастных лиц.