Салиха и Мухаммад стали самыми популярными именами среди новорожденных в КР

За первые 6 месяцев 2024 года, самыми популярными именами среди новорожденных стали Салиха для девочек и Мухаммад для мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Топ-10 самых популярных имен среди мальчиков:
Мухаммад - 3667
Умар - 2181
Али - 1659
Рамазан - 1428
Амир - 1370
Билал - 1190
Усман - 1096
Алихан - 1012
Нурислам - 930
Мухаммед - 849
Топ-10 самых популярных имен среди девочек:
Салиха - 2043
Фатима - 1489
Айлин - 1451
Сафия - 1400
Амина - 1389
Алия - 1361
Раяна - 1273
Аиша - 1244
Хадича - 1181
Аруузат - 1102
Всего за первые 6 месяцев 2024 года в Кыргызстане родилось почти 60 тысяч детей, из них 33 370 девочки и 35 359 мальчики.
Минцифры напоминает, что для регистрации рождения ребенка можно воспользоваться электронной подачей заявления через Государственный портал электронных услуг с доставкой на дом, либо обратиться в любой Центр обслуживания населения или Межрегиональные отделы Департамента регистрации населения.