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Салиха и Мухаммад стали самыми популярными именами среди новорожденных в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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За первые 6 месяцев 2024 года, самыми популярными именами среди новорожденных стали Салиха для девочек и Мухаммад для мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Топ-10 самых популярных имен среди мальчиков:

Мухаммад - 3667

Умар - 2181

Али - 1659

Рамазан - 1428

Амир - 1370

Билал - 1190

Усман - 1096

Алихан - 1012

Нурислам - 930

Мухаммед - 849

Топ-10 самых популярных имен среди девочек:

Салиха - 2043

Фатима - 1489

Айлин - 1451

Сафия - 1400

Амина - 1389

Алия - 1361

Раяна - 1273

Аиша - 1244

Хадича - 1181

Аруузат - 1102

Всего за первые 6 месяцев 2024 года в Кыргызстане родилось почти 60 тысяч детей, из них 33 370 девочки и 35 359 мальчики.

Минцифры напоминает, что для регистрации рождения ребенка можно воспользоваться электронной подачей заявления через Государственный портал электронных услуг с доставкой на дом, либо обратиться в любой Центр обслуживания населения или Межрегиональные отделы Департамента регистрации населения.


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URL: https://www.vb.kg/438235
Теги:
Кыргызстан
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