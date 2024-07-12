Кыргызстан будет поставлять в Красноярск фрукты, овощи и морепродукты

10 июля 2024 года в городе Красноярск в рамках проведения 25-го заседания Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и 11-й межрегиональной конференции состоялось подписание ряда документов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере сельского хозяйства.
Данные договора предполагают регулярные поставки высококачественной продукции из Кыргызстана в Россию, что будет способствовать к дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей.