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Кыргызстан будет поставлять в Красноярск фрукты, овощи и морепродукты

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- Светлана Лаптева
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10 июля 2024 года в городе Красноярск в рамках проведения 25-го заседания Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и 11-й межрегиональной конференции состоялось подписание ряда документов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере сельского хозяйства.

  1. Договор поставки замороженных ягод, фруктов и овощей на сумму 50 млн. рублей между ОсОО "Кыргызцентрпродукт" и "Белое Дерево";
  2. Договор поставки замороженных ягод, фруктов и овощей на сумму 50 млн. рублей между ОсОО "Кыргызцентрпродукт" и "ТрансСибЛизинг";
  3. Договор поставки морепродуктов между ООО "Рим" и ОсОО "Вилби";
  4. Договор о поставке лука свыше 3 тысяч тонн между Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой и Лейлекским Районом Баткенской области.

Данные договора предполагают регулярные поставки высококачественной продукции из Кыргызстана в Россию, что будет способствовать к дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей.


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URL: https://www.vb.kg/438242
Теги:
Россия, Кыргызстан
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