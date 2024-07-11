Состоялась церемония открытия надгробного памятника Геннадию Базарову

На Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке прошла церемония открытия надгробного памятника Народному артисту Кыргызской Республики, кинорежиссёру Геннадию Базарову. Авторы мемориала - скульпторы Тамила Маматова и Владимир Петров, дизайнер Эмиль Тилеков.

В церемонии приняли участие замглавы кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов и родственники и коллеги Геннадия Базарова.

Геннадий Базаров родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Баши Нарынской области. В 1967-м окончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве. Первые творческие работы - фильмы "Молитва" (1964) и "Пауза" (1965). Впоследствии Базаров снял кинокартины "Каныбек", "Засада", "Материнское поле", "Жаннат", "Приют для совершеннолетних", "Зеница ока", "Улица", "Нонсенс", "Исход", "Метаморфоза", "Карагыз", "Аномалия", "Заговор".