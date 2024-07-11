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Минюст обсудил присоединение КР к Сингапурской конвенции по медиации

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Минюст провел круглый стол по обсуждению возможного присоединения Кыргызстана к Сингапурской конвенции по коммерческой медиации 2018 года (Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, Нью-Йорк, 2018), а также презентовал Концепцию развития национальной медиации в КР на 2024 – 2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр юстиции Аяз Баетов возглавил встречу, в которой приняли участие представители администрации президента, Министерства юстиции, Жогорку Кенеша, Верховного суда, Судебного департамента при Верховном суде, медиационных центров, бизнес-ассоциаций, а также международных организаций ЮНСИТРАЛ, ЕБРР, IDLO, ПРООН и ЮСАИД.

Кроме того, на встрече была презентована концепция реформы национальной медиации. Министр юстиции отметил, что закон "О медиации" был принят в Кыргызстане в 2017 году, но эффективного развития процедуры урегулирования споров пока не наблюдается, хотя широкое применение медиации позволило бы снизить нагрузку на судебную систему.

Министерство юстиции предложило законодательные инициативы, предусматривающие внедрение медиации в качестве обязательной меры для разрешения споров в досудебном порядке по некоторым категориям правоотношений, а также создание Палаты медиаторов Кыргызской Республики.

Справка: Медиация представляет собой особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам конфликта найти взаимовыгодное решение. Сингапурская конвенция о медиации, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года, касается вопросов международной коммерческой медиации.


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URL: https://www.vb.kg/438252
Теги:
Министерство юстиции, Сингапур, Кыргызстан
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